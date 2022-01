Alimos: balena ferita rilasciata e arenata su un’isola del Golfo Saronico (foto)

Come è la balena ferita trovata ad Alimos – arenata su un’isola nel Golfo Saronico

Le fu concesso di nuotare in mare aperto – su indicazione del professore universitario – Balena della specie “Zephius” che era intrappolato ieri Feriti sulla spiaggia di Alimos.

Tuttavia, come è diventato noto sabato mattina, la balena si è nuovamente arenata su un’isola nel Golfo Saronico. Una squadra di soccorso di veterinari e volontari ad Atene si precipita sul posto.

Secondo il veterinario e membro del Centro di ricerca per il salvataggio e la cura dei cetacei “Arion” Eugenia Scottopiccola balena visto a Salamina.

Eugenia Skoutzou lo ha detto a SKAI 100.3 I Pesci non sembrano essere depressi e disidratati Come ieri, non fa movimenti circolari e ci sono possibilità di sopravvivenza.

Processo di modifica in Alimos

Il rilascio è stato effettuato ieri con l’aiuto di un’imbarcazione speciale che è stata imbarcata da un veterinario e accompagnata da una barca della guardia costiera. Nella balena, che aveva una piccola ferita al muso, sono stati mostrati Primo soccorso e visite mediche.

Nel punto in cui i mammiferi marini sono rimasti intrappolati, si sono precipitati ieri mattina presto Direttori esecutivi del Whale Rescue and Welfare Research Centere Funzionari dell’Autorità Portuale Philispho, una motovedetta della Marina greca, Squadra di soccorso volontaria con subacquei privati ​​e veterinario.

Allo sforzo di squadra hanno partecipato anche il Greek Attica Rescue Team, Lifeguard Hellas, All for Blue e MOm.

In giro becchi giovanie 3,5 metri. Ziphos, come il suo nome comune, è uno Specie in via di estinzione, ma non rara Nei mari greci, dove vivono e si riproducono, secondo “Arion”.

«Ed è partito giovedì al terzo porto di VouliagmeniSpiega a Kathimerini. Amalia Daruja, Ph.D. in Biology – Oceanography, Scientific Officer e co-fondatore di Arion Corporation. «poi, non malee In piedi sugli scogli, i nostri subacquei l’hanno accompagnata e l’hanno condotta all’aperto». Poche ore dopo, è apparso in Alimos con una mascella inferiore rotta.

«Esso La reazione naturale delle balene in acque poco profonde quando ci sono cause patologichee Per il riposo e il recupero». Pertanto, una balena può essere trovata in acque poco profonde”,È semplicemente qualcosa che le persone non sempre realizzano». A volte le balene sopravvivono ea volte no.

