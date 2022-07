Abbiamo provato I Grappoli, una deliziosa mensa italiana con un decoro bucolico!

Circondati da vigne ed edera in un ristorante a forma di cantina con muri in pietra a vista, abbiamo quasi l’impressione di aver lasciato Parigi per fare una deviazione in Toscana… Comunque siamo proprio nella capitale, nel 14° quartiere! Questo indirizzo che ci ha fatto sentire fuori luogo era I Grappoli, e l’abbiamo testato per voi!

La dolce vita e la cucina tradizionale italiana

Se stai cercando una vera trattoria italiana dove sentirti lontano da Parigi per una serata, abbiamo l’indirizzo che fa per te: I Grappoli! In una zona tranquilla di Place Denfert-Rochereau, vicino a rue Froidevaux di fronte a una piazza alberata, si ha già l’impressione di aver messo piede in un piccolo paese italiano, al riparo dal tumulto della capitale. E varcando le porte di questa mensa del 14° arrondissement, ci si apre la campagna italiana… Divanetti rosso bordeaux, edera e sassi a vista, un angolo pizza con un vero e proprio forno imponente, e la promessa di un menù tradizionale ricco di specialità dello Stivale. Come antipasti classici come burratta, bruschette, frittelle di mozzarella e assortimenti di salumi e formaggi italiani. En plats, les amateurs de cuisine italienne y trouveront leur bonheur avec une sélection de tout ce que l’Italie nous a offert de mieux : pâtes, pizzas et autres piattis autour d’une riche carte de vins et de cocktails créatifs revisités à l’ italiana.

I Grappoli: il nostro verdetto

Per scoprire questo menù italiano ci siamo rivolti ai due classici esportati dalla gastronomia del paese: la pizza e la pasta. Su una pasta lavorata a mano, cotta alla perfezione nel forno a legna, ingredienti freschi compongono una pizza che può interferire seriamente nel dibattito dei migliori della capitale. Dal lato della pasta, le casarecce avvolte in una deliziosa salsa cremosa al gorgonzola su un letto di pere e rucola e cosparse di pistacchi ci hanno trasportato direttamente dall’altra parte del confine italiano. Per dessert, una sontuosa panna cotta con coulis di mango e un tiramisù gourmet e cremoso chiudono questo viaggio italiano… Dopo questa scappatella culinaria, è ora di tornare a Parigi, e abbiamo un solo desiderio: lasciare le nostre papille gustative trasportaci di nuovo in Toscana, Sicilia o Campania.

I Grappoli, 22 Pl. Denfert-Rochereau, 75014. Tutti i giorni, 12-23.30.