A metà agosto, l’Italia è stata divisa tra caldo crescente e temporali

Il quadro meteo di questa domenica è notevolmente migliorato rispetto agli ultimi giorni, caratterizzati da frequenti fasi di instabilità. Quindi una giornata prevalentemente soleggiata con solo rovesci isolati sulle Alpi e nell’estremo sud. Temperature in aumento, soprattutto al centro-nord, ma sicuramente su valori normali. Il 15 agosto il sud e le isole subiranno un notevole aumento della temperatura mentre una rapida perturbazione proveniente dalla Francia attraverserà il centro nord. (n.3 del mese) con locali rovesci o temporali. Poi, soprattutto tra martedì e giovedì, l’anticiclone nordafricano si intensificherà verso le regioni centro-meridionali breve ma intensa ondata di caldo poiché incombe nel nord-ovest tra mercoledì e giovedì Temporale ad alta intensità.

Le previsioni meteo per le prossime ore

Giornata abbastanza soleggiata. Nuvolosità in aumento a nord-ovest con brevi rovesci di pioggia sulle Alpi occidentali. Altrove, il cielo sarà a intermittenza sereno o nuvoloso.

Aumento delle temperature nel Centronord e in Sardegna; Valori massimi prevalentemente compresi tra 27 e 32 gradi; Cime di 33-34 gradi nel Nordest, Emilia, Toscana e Sardegna.

ventilato per i venti di maestrale nell’Adriatico centrale e in Puglia.

Sposato: al medio e basso Adriatico, principalmente il resto dei mari leggermente ondulati.

Le previsioni meteo per Ferragosto

Tempo generalmente soleggiato al mattino sull’Adriatico centrale, al sud e sulla Sicilia; nuvole irregolari altrove qualche rovescio o temporale tra Levante Ligure, Toscana, Umbria e alto Lazio, sulle Alpi centrali possibili brevi rovesci o temporali isolati. Nel pomeriggio temporali sparsi al nord, meno probabile nell’Emilia meridionale, nel basso Piemonte, in Liguria e lungo le fasce costiere nord-orientali; Rovesci e temporali sparsi su Marche settentrionali, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale; temporali isolati nel nord-est della Sardegna. In serata potrebbero verificarsi rovesci isolati o temporali isolati a nord-est.

temperature Minimi in aumento quasi ovunque, massimi inferiori nelle zone instabili di Centronord; Al sud e nelle isole il caldo aumenta, con punte intorno ai 35 gradi in Sicilia e Sardegna.

verricello i meridionali generalmente deboli o al massimo moderati; forti raffiche in zone tempestose.

Mari: Mar Ligure ondulato, Mar Tirreno alto e medio, Canale di Sicilia; il più delle volte, gli altri non si muovevano.

Le previsioni per martedì 16 agosto

Tempo generalmente soleggiato nella maggior parte delle aree, soprattutto nel pomeriggio. Qualche nuvola al centro-nord e in Campania, più fitta nella prima parte della giornata; Copertura nuvolosa d’alta quota sulla Sardegna. Possibilità di brevi piogge in Liguria, Marche, nelle colline abruzzesi e nell’interno del Lazio.

temperature Il minimo diminuisce leggermente al nord, aumenta al sud e in Sicilia; massimi stazionari in Sardegna, in aumento nel resto del Paese. Clima molto caldo al sud e nelle isole, in particolare in Sicilia.

verricello Modalità di venti deboli e prevalenti.

Sposato: calmo o leggermente ondulato.