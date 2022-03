6 Nazioni 2022. La composizione del XV femminile di Francia contro l’Italia, con le detentrici di Gros e Chambon

Notizie di rugby Vedi le mie notizie

Formatasi a Grenoble, la terza linea centrale del Montpellier Emeline Gros incontrerà lo Stade des Alpes sabato contro l’Italia. (©Icona Sport)

Dopo aver vibrato davanti al Grand Slam of the Blues, piazzarsi a XV di Francia Donne chi inizia il suo Torneo 6 Nazioni 2022questa domenica (16:00), accogliendo ilItaliaallo Stade des Alpes di Grenoble.

Il coaching tricolore ha quindi svelato la sua prima composizione, questo venerdì 25 marzo. Locale di scena, il mediano di mischia delle Amazzoni di Grenoble, Alessandra Chambonsarà in particolare allineato al numero 9, insieme all’apertura del Rennes, Caroline Drouin.

“I giocatori nella forma del momento sono allineati”, spiega Thomas Darracq

Davanti, la prima linea è formata da tre cornici, Annaëlle Deshayes, Agathe Sochat e Clara Joyeuxproprio come la seconda riga, composta daAudrey Forlani e Caduta di Madoussou. Nella terza riga troviamo il capitano Gaelle Hermet, il fiancheggiatore Romane Menager e il numero 8 di Montpellier, Emily Grosallenato con le Amazzoni di Grenoble e che troverà quindi lo Stade des Alpes.

Dietro a, Gabriele Vernier e Maelle Filopon sarà associato al centro dell’attacco tricolore, mentre il triangolo posteriore sarà formato da Marie-Aurelie Castel, Lea Muri e Cloe Jacquet, indietro. “Questa composizione fa parte del desiderio di posizione giocatori nella forma del momento. Questo segue le esibizioni durante il campo di preparazione in Corsica e durante le partite del campionato Elite 1 “, spiega la dirigente sportiva del XV femminile di Francia, Thomas Darracq. “Questa prima partita del Torneo è molto importante per iniziare bene questa competizione in uno stadio delle Alpi che conosciamo bene”.

La composizione della XV di Francia Donne contro l’Italia A partire dal XV: Backgammon; Murie, Filopon, Vernier, Castel; (o) Drouin, (m) Chambon; Hermet (cap.), Gros, Ménager.R; Forlani, Autunno; Allegri, Sochat, Deshayes

Sostituzioni: Touyé, Lindelauf, Khalfaoui, Feleu, Berthoumieu, Sansus, Trémoulière, Boulard.

Questo gioco Francia-Italia femminile organizzato allo Stade des Alpes di Grenoblequesta domenica, 27 marzo (16:00), va in onda su Francia 2. Un incontro che dovrebbe essere una formalità per il Blu di Annick Hayraud, classificata 3e nazione mondiale dietro Inghilterra e Nuova Zelanda, di fronte a modeste transalpine che compaiono in 8e classifica mondiale.

