英美德18軍圍剿中國 質問：新疆若沒問題何不開放 | 國際 | 新頭殼 Newtalk

中國阻撓無效,美國、英國、德國等多個國家,12日在聯合國新疆人權網路會議圍剿中國侵犯新疆維吾爾穆斯林少數族群,德國代表霍伊斯根(Christoph Heusgen)質問,如果中國沒有什麼好隱瞞的,為什麼不敢讓外國專家不受限制地訪問新疆?英國代表吳百納(Barbara Woodward)將新疆慘狀形容成「這個時代最嚴重的人權危機之一」;而美國代表葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)表示會持續發聲。

這起罕見的中國在聯合國會遭到各大國圍剿的會議,早前就傳出中國遊說各成員國不要參加,最後阻撓不成,中方代表也與會,指責該活動有政治動機。中國代表郭嘉昆還說新疆沒什麼好隱瞞的,歡迎每個人來訪問新疆。

郭嘉昆的「鬼話」馬上被德國代表霍伊斯根吐槽,他反問如果沒有要遮掩的,為什麼不允許聯合國人權事務專員不受限制地訪問新疆?他表示,大家今天所聽到的情況,新疆顯然不是像中國說的那樣,他呼籲中國尊重《世界人權宣言》,拆除拘留營。

霍伊斯根還表示,有這麼多重要的國際組織與國家聯合舉辦這樣的活動,並不常見,支持的國家大多面臨「中國的巨大威脅」,但沒有解釋什麼樣的威脅。

英國駐聯合國大使吳百納形容現在新疆的情況也許是這個時代最嚴重的人權危機之一,因為從各式衛星圖像、新疆再教育營倖存者的證詞中,都表明維吾爾人遭到中國迫害的證據確實存在。她敦促中國要讓聯合國人權專員立即、有意義的與不受限制地進入新疆訪察。

美國代表葛林斐德則強調會繼續為新疆發聲,直到中國政府停止對維吾爾人與其他少數族群的種族滅絕行為。

這場會議由美國、英國、德國主辦,日本、加拿大與澳洲、丹麥、法國、義大利、土耳其等18個國家與人權組織都熱烈參與,並在會中發言譴責中國在新疆侵犯人權的行為。

Perspective the total assertion Amb. Christoph Heusgen in the Higher-degree digital occasion on the predicament of #Uyghurs and other Turkic Muslim minorities in #Xinjiang

*https://t.co/OvrHTW9to7 pic.twitter.com/gG2jqS1jW1

— German Mission to UN (@GermanyUN) May perhaps 12, 2021