科研人员发现“中医经络存在证据”火上热搜 – IT 与健康 – cnBeta.COM

经络学也是人体针灸和按摩的基础，是中医学的重要组成部分。 中医上说，经络是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道，是人体功能的调控系统。 但经络并不像血管一样，能够通过物理解剖来证实。所以长久以来，一直有所争议。

据科技日报报道，国际权威期刊《循证补充和替代医学》（Evidence-based Complementary and Option Medicine）近日发表的论文显示，以新奥集团生命科技研究院为主的研究人员首次清晰观察到沿人体经络穴位迁移的连续荧光线，这项工作为证实中医经络的存在提供了有力佐证。中国中医科学院和美国哈佛大学医学院的科学家参与了协作与验证。

今日，#科研人员发现中医经络存在证据#登上微博热搜，再次引发网友激烈讨论：

“不是中医赶不上科学，而且科学赶不上中医！”

“中医是中国几千年的文化传承，是通过实践了的”

“如果是真的，那古代人可真厉害了”

“中医几千年了，还需要证明什么”

“医学应该只分为古典医学跟现代医学，大家口中的西医在很早期也挖草药，只不过近现代西方医学发展更快而已。”

“那动手术的时候，要避开这些经络吗”

“未知≠不存在，学的越多就越会发现人类已知的东西还太少。”

“所以，打通任督二脉成为武林高手也是指日可待的”

报道称，一直以来，西方医学界否定中医科学的一个重要依据就是在解剖学的层面上“无法证实经络的存在”。

“近几十年来，国内外多个团队通过各种方法做了很多探索，但都无法在人体上观测到稳定的具有足够长度的经络循经轨迹。” 新奥团队负责人汤青博士介绍道，此次，该团队的实验在心包经手臂部分获取超过20cm长的清晰经络荧光影像。

这是自上世纪八十年代使用放射性同位素手段示踪之后，科研人员首次在人体采用全新的示踪方法获取到经络轨。

汤青表示，此次的经络成像更稳定，且沿一条经络的多个穴位运行轨迹更清晰，重复性强。

该团队最初采用造影剂荧光素钠，在随后的几个小时内，使用激光对荧光素钠进行激发拍照，以获取荧光剂在体内的迁移轨迹。

结果显示，轨迹总体沿着心包经的相邻穴位发展，自内关、间使、到曲池完全与心包经穴位重合，形成稳定的经络线。

通过对比超声成像和红外成像，排除了荧光线沿血管流动的可能。为了排除该荧光线轨迹是淋巴管的可能性，研究人员又设计了同时注入荧光素钠和主要用于淋巴造影的造影剂吲哚青绿的实验，结果显示，两条轨迹并不完全重合，因此可排除此前观察到的荧光素钠荧光线是淋巴管的可能。