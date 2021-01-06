共產主義來了？眾院取消「性別」詞引嘲諷浪潮 | 眾議院 | 性別詞彙 | 阿門

55 minuti ago Allegria Manna

【大紀元2021年01月06日訊】（大紀元記者施萍報導）1月3日，在新一屆眾議會開幕當天宣布的新的議事規則中，取消了人類自創世開始就一直使用的人稱名詞，比如「父親、母親、兒子、女兒、男人、女人」等。甚至連牧師出身的民主黨議員「禱告」結束時，在通常的「阿門」（Amen）之後，又加了一句（音譯）「阿無門」。因為Amen是由一個「A」和一個「men」（男人）組成，涉嫌有性別區別，非性別中立，因而需要加上一個Awoman，即用一個A加上一個woman（女人）。

這個貌似無腦而滑天下之大稽的事情，在被眾人嘲笑的同時，也被清醒的美國人看穿。很多人認為，這種看似荒謬實則用心險惡的事情正是「共產主義到來」的徵兆。這個新規則連民主黨議員們也表示了反對。

據議長佩洛西（Nancy Pelosi）的解釋，這個規定意在眾議院各委員會中使用「性別中立的語言」，而禁止「帶有性別內涵的字眼」，所以民主黨籍眾議員克里弗（Emanuel Cleaver）在給美國第117屆國會眾議院的開幕做祈禱詞的最後的A-men後面又加上了A-women。

保守派電台主持人夏皮洛（Ben Shapiro）在推特上批評道，克里弗的祈禱詞是他一生中看過「最愚蠢」的。因為「阿們」（A-men）這個字是來自於希伯來文的音譯，意思為「就會這樣」（so be it），通常表示希望所有一切祈禱都能如願。這個詞和男人（Men）或是女人（Women）毫無關係。

這個新規定在美國的社交媒體上引起嘲諷狂潮，不僅共和黨人嘲笑，連民主黨人也加入此行列。

美國總統川普的長子小川普（Donald Trump Jr.）發推文譴責說，這是發瘋（being insane）的行為。他還在第二天的喬治亞助選集會上拿另一個帶有man的詞來嘲諷道：「我要是去一家餐廳，我要去要一份「無菜單」（womenu）了？人們會把我當成傻蛋的。」

正常的民主黨議員也站出來反對這個規定。

喬治亞州民主黨眾議員瓊斯（Wernon Jones）也抨擊眾議院的新規定。圖為瓊斯在1月4日喬治亞州參議員助選集會上。（Jones推特）

「你不能說，hello兄弟，hello姊妹，你只能說hello手足。」喬治亞民主黨眾議員瓊斯（Wernon Jones）說。「他們想從詞彙中拿掉父親、母親，你不能說父親、母親，只能說雙親，這就是左派在推行的東西。」

另一位民主黨議員加巴德（Tulsi Gabbard）在福克斯電視台的採訪中也抨擊了眾議院的新規定。她說，這顯示了這屆國會「與現實」多麼的「脫節」。

「這表明他們與現實多麼的脫節，以及國會中的每一個美國人的掙扎，真讓人抓狂。」加巴德說。「新一屆國會首先應該做的，本來是應該讓老人們打疫苗⋯⋯但是相反，他們沒有去做挽救生命的事情，卻選擇說，『你們不能在國會中再說母親或者父親了，這是令人震驚的。』

加巴德還說，這個規定否認了婦女的生理存在，對於那些「自稱為捍衛婦女權利的人來說秀出了他們虛偽的新高度」。

還有很多網友嚴肅、認真地探討了這個荒唐現象的背後含義，人們認為，這是共產主義者故意的行動。

馬里蘭州的爪谷那斯（Anthony Dragunas）寫道：「阿門！這是民主黨人多麼扭曲的證據！為了追求所謂平等，他們正在提倡對所有美國的傳統價值觀的歧視。只是因為一群白痴在國會提出了這些個新規定，就這麼做了！多麼荒謬！」

德州的達恩（Safire Dawn）寫道：「國會新的『規定』是一黨政府的開始。這個『阿門』和『阿無門』是故意的，民主黨想用政府代替宗教。共產主義已經在議會廳了！」

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