共產主義來了？眾院取消「性別」詞引嘲諷浪潮 | 眾議院 | 性別詞彙 | 阿門

【大紀元2021年01月06日訊】(大紀元記者施萍報導)1月3日,在新一屆眾議會開幕當天宣布的新的議事規則中,取消了人類自創世開始就一直使用的人稱名詞,比如「父親、母親、兒子、女兒、男人、女人」等。甚至連牧師出身的民主黨議員「禱告」結束時,在通常的「阿門」(Amen)之後,又加了一句(音譯)「阿無門」。因為Amen是由一個「A」和一個「men」(男人)組成,涉嫌有性別區別,非性別中立,因而需要加上一個Awoman,即用一個A加上一個woman(女人)。

這個貌似無腦而滑天下之大稽的事情,在被眾人嘲笑的同時,也被清醒的美國人看穿。很多人認為,這種看似荒謬實則用心險惡的事情正是「共產主義到來」的徵兆。這個新規則連民主黨議員們也表示了反對。

據議長佩洛西(Nancy Pelosi)的解釋,這個規定意在眾議院各委員會中使用「性別中立的語言」,而禁止「帶有性別內涵的字眼」,所以民主黨籍眾議員克里弗(Emanuel Cleaver)在給美國第117屆國會眾議院的開幕做祈禱詞的最後的A-men後面又加上了A-women。

保守派電台主持人夏皮洛(Ben Shapiro)在推特上批評道,克里弗的祈禱詞是他一生中看過「最愚蠢」的。因為「阿們」(A-men)這個字是來自於希伯來文的音譯,意思為「就會這樣」(so be it),通常表示希望所有一切祈禱都能如願。這個詞和男人(Men)或是女人(Women)毫無關係。

這個新規定在美國的社交媒體上引起嘲諷狂潮,不僅共和黨人嘲笑,連民主黨人也加入此行列。

美國總統川普的長子小川普(Donald Trump Jr.)發推文譴責說,這是發瘋(being insane)的行為。他還在第二天的喬治亞助選集會上拿另一個帶有man的詞來嘲諷道:「我要是去一家餐廳,我要去要一份「無菜單」(womenu)了?人們會把我當成傻蛋的。」

正常的民主黨議員也站出來反對這個規定。

「你不能說,hello兄弟,hello姊妹,你只能說hello手足。」喬治亞民主黨眾議員瓊斯(Wernon Jones)說。「他們想從詞彙中拿掉父親、母親,你不能說父親、母親,只能說雙親,這就是左派在推行的東西。」

另一位民主黨議員加巴德(Tulsi Gabbard)在福克斯電視台的採訪中也抨擊了眾議院的新規定。她說,這顯示了這屆國會「與現實」多麼的「脫節」。

「這表明他們與現實多麼的脫節,以及國會中的每一個美國人的掙扎,真讓人抓狂。」加巴德說。「新一屆國會首先應該做的,本來是應該讓老人們打疫苗⋯⋯但是相反,他們沒有去做挽救生命的事情,卻選擇說,『你們不能在國會中再說母親或者父親了,這是令人震驚的。』

加巴德還說,這個規定否認了婦女的生理存在,對於那些「自稱為捍衛婦女權利的人來說秀出了他們虛偽的新高度」。

還有很多網友嚴肅、認真地探討了這個荒唐現象的背後含義,人們認為,這是共產主義者故意的行動。

馬里蘭州的爪谷那斯(Anthony Dragunas)寫道:「阿門!這是民主黨人多麼扭曲的證據!為了追求所謂平等,他們正在提倡對所有美國的傳統價值觀的歧視。只是因為一群白痴在國會提出了這些個新規定,就這麼做了!多麼荒謬!」

AMEN ! This is the evidence of how twisted the Democrats are! In the pursuit of equality they are endorsing discrimination at all amounts against all conventional American values! Just simply because some teams of morons came up with these new rules in Congress make it so! Ridicules!! https://t.co/WqnutwBgPn

— Anthony Dragunas (@TonyNOXYDE) January 5, 2021