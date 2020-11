Vaccino Covid, annuncio Pfizer: “Efficace nel prevenire 90 infezioni per centro”

Un candidato vaccino Covid sviluppato congiuntamente da Pfizer e BioNTech è stato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 dello studio, che è ancora in corso. L’annuncio arriva dal presidente della Pfizer Albert Bourla e la notizia è pubblicata sul Washington Post. I primi dati dell’ultima fase dell’esperimento vengono analizzati da un comitato indipendente riunitosi ieri. Pfizer ha presentato la richiesta di autorizzazione all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) il 6 ottobre.

Il vaccino candidato BNT162 sviluppato dalla società tedesca BioNTech utilizza RNA messaggero, simile a quello dell’azienda Moderna, anche nella fase 3. L’azienda ha sviluppato il vaccino in collaborazione con il Pfizer negli Stati Unitie con lo Shanghai Fosun Pharmaceutical Group in Cina. Le aziende hanno selezionato uno dei loro primi quattro candidati per i test sull’uomo, che ha generato le risposte anticorpali più promettenti, per passare ora a uno studio di fase 3 su 30.000 persone. il Stati Uniti e Regno Unito hanno stipulato accordi per garantire la fornitura di questo vaccino. CEO di Pfizer Albert Bourla aveva dichiarato che questo vaccino sarebbe probabilmente diventato a amministrazione stagionale come quello dell’influenza. Anche in questo caso è stata presentata richiesta di autorizzazione.

Con Pfizer e Moderna nelle fasi finali, ci sono almeno altri nove candidati vaccini. Compreso quello di Oxford AstraZeneca che verrà testato anche in Italia. I test inizieranno a dicembre ad Aou de Modena, uno dei sette centri italiani selezionati per questa delicata e complessa fase di studio sui vaccini. 300 volontari saranno registrati nella sola Modena. I primi risultati saranno raggiunti in sei mesi, mentre l’auspicio è che il vaccino sia disponibile alla popolazione nell’aprile 2021. “Facciamo parte di uno studio globale su 30mila pazienti – ha spiegato in video conferenza Cristina Mussini, direttrice. della complessa struttura delle malattie infettive Aou de Modena e del professor UniMoRe – e richiederà un enorme sforzo. Il nostro margine di manovra per tempi burocratici più lunghi è zero ”, sottolinea, pena l’esclusione dal centro dell’esperimento. “Speriamo in partecipazione”. E a giudicare dalla gente del posto, questo è lo standard del Policlinico ostruito “come se fossimo in guerra” con richieste, non sarà difficile trovare candidati.