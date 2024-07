Una massiccia eruzione solare provoca la più grande migrazione satellitare della storia

Lo scorso maggio, un’enorme eruzione solare ha generato un’enorme tempesta geomagnetica vicino alla Terra. Questo evento fece apparire stupende aurore ai quattro angoli del globo… e seminò discordia in orbita. Secondo uno Studio pre-pubblicazione Dal MIT avvistato da Sito web Space.comMigliaia di satelliti sono stati costretti a eseguire manovre di correzione della rotta per compensare gli effetti di questo fenomeno. La recensione ci ricorda quanto l’umanità tragga beneficio dall’osservazione del clima solare come il latte sul fuoco.

Quando la linea del campo magnetico si rompe sulla superficie della nostra stella, produce un'intensa scarica di raggi X e raggi gamma. Questi sono chiamati brillamenti solari e talvolta sono associati a un’espulsione di massa coronale – un’enorme bolla di plasma che viaggia ad altissima velocità. Quando questi fenomeni mettono a dura prova il nostro pianeta, questo è esposto a un vero e proprio diluvio di radiazioni ad alta energia. Questa è una brutta notizia per tutti i satelliti, dato che i componenti elettronici non si mescolano bene con queste particelle cariche. Ma non tutte le macchine sono sulla stessa barca.

Migrazione senza precedenti via satellite

L'altro problema è che queste radiazioni vengono assorbite dagli strati superiori dell'atmosfera. In casi estremi, questo trasferimento di energia è così grande che può riscaldare significativamente la ionosfera e la termosfera, aumentando il volume dei gas più densi. Ciò è molto problematico per i satelliti in orbite relativamente vicine alla superficie; Questa espansione può aumentare notevolmente il loro attrito con l'atmosfera, che si manifesta con una graduale perdita di quota.

Questo è esattamente quello che è successo lo scorso maggio quando l'atmosfera è stata colpita da un brillamento solare G5. Migliaia di satelliti nell'orbita terrestre bassa hanno subito un cambiamento significativo nella loro traiettoria e hanno iniziato a scendere lentamente ma inesorabilmente verso la Terra. Ciò ha costretto gli operatori ad agire in tempi relativamente brevi per preservare le loro macchine correggendone i percorsi. Per alcuni giorni abbiamo frequentato A Migrazione di massa in orbita.

Rischio di accrescimento orbitale

L'ultima notizia è che nessun satellite è andato perso. Non avevamo quindi scampo perché, secondo gli autori dello studio, questa follia avrebbe potuto portare a un caos senza precedenti. Come regola generale, ogni movimento del satellite viene pianificato in anticipo per garantire che ogni manovra possa essere eseguita in sicurezza.

Ma non è stato così durante questo episodio, che ha sorpreso tutti. Pertanto è possibile che alcune macchine entrino in collisione. Per finire, questi impatti avrebbero creato nubi di detriti ipersonici che avrebbero minacciato altri satelliti che stavano alzando bruscamente le loro orbite. E così via, con conseguenze potenzialmente disastrose per gli innumerevoli servizi che si basano su questi dispositivi.

Una tale reazione a catena lo è Statisticamente molto improbabile, ma non impossibile. In effetti, il rischio è aumentato notevolmente negli ultimi anni. L'ultima eruzione di queste dimensioni è avvenuta nel 2003, in un momento in cui c'erano solo poche centinaia di satelliti che condividevano l'intera orbita bassa. Tuttavia, da allora il panorama è cambiato radicalmente. L’orbita sta iniziando a diventare sempre più affollata con l’emergere di società aerospaziali private, SpaceX in particolare. L'azienda ha già pubblicato in proprio Più di 6.200 satelliti Starlink. In totale, ora ci sono circa 10.000 veicoli nell’orbita terrestre bassa.

Questa esplosione del traffico richiede che gli operatori siano più vigili che mai per evitare collisioni… ma nella fretta tutti questi protocolli sembrano non funzionare.

” La tempesta geomagnetica del maggio 2024 è stata la prima grande tempesta di questa nuova era in cui piccoli satelliti commerciali dominano l’orbita terrestre bassa. Causando interruzioni diffuse e imprevedibili ai percorsi satellitari, hanno rappresentato una seria sfida per l’infrastruttura di tracciamento. Questa combinazione di fattori ha reso estremamente difficile, se non impossibile, individuare eventuali attraversamenti durante il temporale e nei giorni successivi », scrivono gli autori dello studio.

Promemoria illuminante

La buona notizia è che ci sono lezioni molto chiare da imparare da questi risultati. In primo luogo, le agenzie spaziali e le aziende dovranno trovare un modo per coordinarsi meglio. Ciò potrebbe includere la creazione di un protocollo di emergenza globale, in modo che tutti gli operatori possano spostare le proprie apparecchiature senza rischi in caso di un’eruzione solare più grande.

Un'altra priorità sarà quella di migliorare la nostra capacità di prevedere le fluttuazioni del sole. È un esercizio noto per essere complesso e pericoloso. Ma i rischi ora sono così alti che ci si aspetta che ciò accada Il clima solare non è più un’opzione: ora è una delle principali necessità economiche e logistiche.

Fortunatamente i grandi nomi dell’aviazione ne sono pienamente consapevoli e stanno cominciando ad affrontare la questione di petto. Ad esempio, lo scorso maggio, l’Agenzia spaziale europea ha firmato un contratto da 340 milioni di euro con Airbus Defence and Space per costruire Vigil, un satellite sentinella la cui missione è aiutare l’umanità a prevedere il tempo solare.

Si prevede che si verifichi nel 2031, qualche anno prima del prossimo picco del ciclo di attività solare, quando questi eventi saranno più frequenti e intensi. Non resta che sottolineare che la flotta di satelliti su cui facciamo affidamento quotidianamente regge fino ad allora!