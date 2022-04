Tutte le pietre del DNA possono provenire dallo spazio – Modifica

Perché la vita è apparsa sulla Terra? Un tale sviluppo potrebbe verificarsi anche su un altro pianeta? Per sperare di rispondere un giorno a queste domande, dobbiamo prima capire quali sono le componenti primitive e basilari della formazione degli esseri viventi. Hai bisogno di acqua in uno stato liquido stabile. Hai bisogno di determinati atomi come carbonio, idrogeno, ossigeno… e devono combinarsi in molecole complesse che sono i mattoni di base del DNA. Tuttavia, grazie a una recente scoperta, ora sappiamo che i cinque mattoni del DNA erano tutti presenti nei meteoriti caduti sulla Terra, rafforzando l’ipotesi che la vita debba molto a questo “bombardamento” dallo spazio.

La famosa doppia elica dei nostri cromosomi è costituita da due filamenti di fosfato e zucchero, tenuti insieme da coppie di “basi azotate”. Le basi sono come cubi Lego in cinque versioni e si completano a vicenda: citosina (C) e guanina (G) sono sempre accoppiate e l’adenina (A) è legata o con timina (T) nel DNA, o con uracile (U) in RNA.

La struttura del DNA è mostrata come una doppia elica a sinistra ed “esposta” a destra, con le basi azotate modellate in pirimidine e purine. (Secondo MesserWoland, Dosto e Madprime (CC BY SA) e)

brodo spaziale

La ricerca per trovare l’origine di ciascuna di queste molecole è in corso da diversi anni. Nel 2008 sono state rilevate tracce di uracile Meteorite australiano Murchinson. Nel 2011, un team di scienziati…