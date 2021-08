Politica di coesione dell’UE: 2,7 miliardi di euro di risorse aggiuntive per sostenere la ripresa in Spagna, Italia e Cipro – Politica regionale

05/08/2021

La Commissione ha approvato la modifica di sette programmi operativi (PO) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo in Spagna, Italia e Cipro nell’ambito di REACT-EU per un importo totale di 2,7 miliardi di euro.

La Commissione ha erogato all’Italia un finanziamento aggiuntivo di 1,6 miliardi di euro nell’ambito del Programma nazionale operativo e per la competitività. Queste risorse aggiuntive sosterranno le piccole e medie imprese a investire nella trasformazione verde e digitale. le sue risorse reagire–io Investiranno inoltre in interventi energetici, come lo sviluppo e la promozione di reti intelligenti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia, nonché in misure volte ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici pubblici. In Spagna sono previsti oltre 1 miliardo di euro di finanziamenti aggiuntivi La reazione dell’Unione Europea e migliorerà i suoi programmi operativi (PO) Fondo europeo di sviluppo regionale. la sua area Aragona (Spagna) Riceverai risorse aggiuntive per oltre 207 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per investire in prodotti e servizi sanitari, per investimenti che contribuiscono alla transizione verso un’economia digitale e verde, nonché per infrastrutture che forniscono servizi essenziali ai cittadini. la sua area estremadura (Spagna) riceverà ulteriori 87 milioni di euro. Questi fondi saranno investiti nel rafforzamento della capacità di risposta alla crisi della salute pubblica, nel sostegno alle piccole e medie imprese sotto forma di capitale circolante e nella messa in sicurezza di infrastrutture che forniscano servizi essenziali ai cittadini. Il programma operativo per le Isole Baleari sarà aumentato di 194 milioni di euro. Queste risorse saranno utilizzate per investimenti per rafforzare i servizi sanitari e sociali per combattere la malattia. malattia di coronavirus-19, per fornire capitale circolante alle piccole e medie imprese più colpite, per sostenere il cambiamento climatico e fornire infrastrutture di base per i cittadini. La regione di Madrid riceverà altri 587 milioni di euro. Gran parte dei suoi soldi reagire–io Per l’area di Madrid prevista per la riabilitazione dell’Ospedale Universitario “12” ottobre“, una società di importanza strategica per aumentare la resilienza del sistema sanitario di questa comunità e migliorare i servizi sanitari forniti ai suoi residenti. A Cipro, il programma operativo “Competitività e sviluppo sostenibile” riceverà fondi aggiuntivi per oltre 46,4 milioni di euro Questi fondi saranno investiti nel sostegno alle piccole e medie imprese colpite dalla pandemia, principalmente attraverso il sostegno finanziario non rimborsabile per il capitale circolante (sovvenzioni), nonché per azioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cambiamento climatico. reagire–io parte di esso prossima generazione Fornisce un finanziamento aggiuntivo di $ 50,6 miliardi. Euro (a prezzi correnti) nel 2021 e nel 2022 nei programmi della politica di coesione.