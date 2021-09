Per il terzo anno più di 2.000 euro di bonus ai dipendenti

Durante un incontro tra management e sindacati in azienda, è stato annunciato: Tutti i dipendenti italiani di Ferrero Beneficerà di un bonus medio di 2.200 euro per l’anno 2021. L’importo esente sarà pagato con lo stipendio di ottobre. Così, almeno 6.000 dipendenti italiani del colosso agroalimentare saranno premiati per i loro sforzi nell’anno fiscale 2020-2021, che è ancora segnato dalla crisi sanitaria.

Come di solito, L’importo del bonus è calcolato al 30% sui risultati dell’azienda nell’ultimo esercizio e al 70% sui risultati di ogni singolo produttore. Questo spiega le leggere differenze, poche decine di euro, tra i premi presso ciascun istituto. Tuttavia, nessun dipendente riceverà meno di 2.100 euro o più di 2.350 euro, che è il massimo previsto dall’accordo.