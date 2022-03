Pascal Yacouvakis: Quando i cambiamenti climatici richiedono il tempo

Ci siamo incontrati davanti all’ingresso principale di Radio Maison Canada. Il cielo è grigio, i fiocchi di neve iniziano a formare un tappeto bianco. È un po’ triste per me andarmene Pascal Yakovakis è d’accordo.

Il meteorologo ha deciso di andare in pensione Dopo 28 anni sulle onde radio pubbliche. Entrerà al lavoro venerdì mattina per l’ultima volta.

È una coincidenza Che è finito in TV, spiega, mentre andava in ufficio. Prima di approdare lì, è stato meteorologo presso Environment Canada per circa dieci anni, durante i quali è stato anche insegnante. Se ho questo aspetto comunicativo è perché insegno.

Sul programma mattutino dal 1994 al 2011, e poi le notizieavrà contribuito a diffondere la scienza alla base delle previsioni meteorologiche.

Questo è il filo conduttore della sua carriera.

tempesta ghiacciata

Pascal Yakovakis, durante una tempesta di ghiaccio, nel gennaio 1998. Foto: Radio Canada

Lunedì 5 gennaio 1998 a Montreal staseraPascal Yakovakis si trova davanti a un’auto con i finestrini smerigliati: Guarda cosa hanno accumulato in meno di un’ora. Abbiamo tempo fino a mezzogiorno almeno domani. […] Sta gelando la pioggia, sta gelando, quindi sicuramente causerà problemi.

Non ci credeva bene. Naturalmente, è stato l’inizio della tempesta di ghiaccio.

È uno dei disastri più costosi della storia canadese, ma è stato il periodo dell’evento che mi ha segnato, ricorda Pascal Yakovakis. Ho dormito qui, ho dormito su una panchina nella sala prove. Ho tenuto gli stessi vestiti per quattro giorni perché non potevo andare a casa!

Sarà necessario attendere fino a venerdì prima che smetta di piovere. Per tutta la settimana il pubblico e i suoi colleghi si sono affidati a lui per le sue previsioni.

” A quel tempo, non c’erano molte fonti di informazione. I giornalisti mi hanno chiamato e io ho dato loro le informazioni. La tempesta di ghiaccio è stata davvero incredibile. » – Citazione da Pascal Yakovakis

Non avrei mai immaginato che avremmo vissuto qualcosa del genere Egli ha detto.

Il la responsabilità Spiega il cambiamento climatico

Ma nel tempo, ha notato altri fenomeni inaspettati. Dice che frequenti disastri, come uragani e inondazioni, hanno aumentato il livello di interesse per il tempo e hanno dato un nuovo significato al suo lavoro.

Quando parliamo di quello che è successo a Lytton, BC, spiega, a che punto siamo [à l’été 2021] Un record vicino ai 50 gradi Celsius, beh, non ci siamo mai arrivati, non è successo nella storia della meteorologia canadese.

Quel record è stato battuto il giorno successivo, e poi di nuovo il giorno successivo.

Pascal Yakovakis crede che la sua responsabilità sia quella di far capire al pubblico cos’è il cambiamento climatico. Foto: Radio Canada

Il compito del meteorologo è dirlo e contestualizzarlo, riassume Pascal Yakovakis. Ho usato la parola inimmaginabile due volte, credo, in onda [pour parler de cette vague de chaleur] E le persone mi hanno scritto dicendo: “Oh mio Dio, sono così preoccupato per te”. Ho risposto: “Ascolta, è inimmaginabile”.

Sente che è sua responsabilità far capire al pubblico cos’è il cambiamento climatico. Pensa che le persone siano preoccupate per questo, ma c’è molto lavoro da fare. Vediamo che siamo ancora molto dipendenti dai combustibili fossili.

Ancora oggi, era uno dei pochi meteorologi addestrati che ancora svolgevano questo lavoro in Quebec. Mettendo le aspettative nel contesto è il motivo per cui crede che questo mestiere sopravviverà alle app mobili.

Il brutto tempo sta arrivando, ok, ma perché? chiede Pascal Yakovakis.

Ha conseguito una laurea in Geografia Fisica e un Master in Scienze dell’Atmosfera presso l’Università del Quebec a Montreal, e il suo lavoro è stato riconosciuto dai suoi colleghi in più di un’occasione. Nel 2002 ha vinto in particolare il Premio Alcide-Ouellet assegnato dall’Associazione professionale dei meteorologi del Quebec per il suo contributo esemplare alla diffusione delle conoscenze relative alla meteorologia.

Nel 2009, la Canadian Meteorological and Oceanographic Society gli ha conferito il meritato riconoscimento per la sua accuratezza e professionalità. Ha anche ricevuto l’UQAM College of Science Alumni Appreciation Award nel 2020.

Non ho un obiettivo in quanto tale, ha detto, alla vigilia del suo ultimo post. Ma l’obiettivo è fornire la migliore aspettativa possibile, e quindi anche attirare l’interesse delle persone in quello che stai facendo.