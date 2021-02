TTutti conoscono il suo aspetto malizioso, il suo sorriso legato e il suo soprannome: “Super Mario”. Qui torna sul palco. Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, di minoranza parlamentare, il presidente della Repubblica italiana ha chiesto all’ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, di indossare il costume di “presidente del Consiglio”.

Non erano le otto di sera dopo martedì 2 febbraio quando Sergio Mattarella si è infilato dietro un microfono. Senza discostarsi dal suo accento professore, annuncia agli italiani, in diretta, che i colloqui tra le forze politiche di sinistra non sono riusciti a formare un governo …