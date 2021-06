La reazione di Verratti, notizia del suo infortunio

Il nostro calcio d’inizio della Coppa del Mondo Top 10: Migliori marcatori del decennio

Missione compiuta per l’Italia. Questa domenica gli Azzurri hanno battuto di pochissimo il Galles (1-0), confermando il primo posto nel Girone A e la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020. Interviene ai microfoni Marco Verratti, grandissimo interprete. fare sport Al fischio finale.

“E’ stato difficile fisicamente, abbiamo cambiato tanto (di giocatori) ma la vittoria è arrivata e siamo contenti. Ma sappiamo che solo una squadra può vincere, siamo in sei o sette che vogliamo arrivare in finale, dobbiamo vai partita dopo partita (.. .) Tutte le partite sono dure, e sta a noi renderle facili facendo una buona partita, giocando con il cuore. “Ti vedo adesso, è incredibile e dobbiamo andare avanti. “

La reazione di Verratti

Avvia presentazione

Euro 2020: i 10 favoriti per vincere il titolo di capocannoniere +11

Marco VerrattiCredito immagine – icona dello sport

Allo stesso tempo, il centrocampista del Paris Saint-Germain ha parlato del suo ritorno dall’infortunio, incerto sulle finali di Euro 2020, a causa di un infortunio al ginocchio in uno dei club poco prima dell’inizio della competizione. “Mi sono sentito benissimo. Ho lavorato molto per tornare, non è stato un infortunio muscolare, è stato un infortunio ai legamenti. Penso che vada bene. Ho dovuto fare 90 minuti, stava andando bene e penso che andrà bene per il futuro”, ha catturato Marco Verratti in un microfono essere nello sport.

🏆 #EURO2020 🇮🇹🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 # legale

🎙 Marco Verratti: “Siamo 6-7 squadre che puntano alla finale!” pic.twitter.com/RWxE3EzZ5B

– beIN SPORTS (@beinsports_FR) 20 giugno 2021