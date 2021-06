Italia: Il bel motivo per cui Mancini ha cambiato il portiere

Poteva sembrare un turbolento movimento del tempo, ma aveva una ragione seria. Roberto Mancini sapeva che doveva e voleva dare a Sirigu il tempo di partecipare agli Europei di quest’anno…

All’89’ della vittoria per 1-0 dell’Italia sul Galles di domenica pomeriggio, Gianluigi Donnarumma è stato sostituito da Salvatore Sirigu.

Questa mossa non ha avuto alcun significato chiaro, tuttavia, per Mancini e Serigo, è stato un momento molto bello e molto importante…

L’allenatore federale “Squadra Azzurra” che ha guidato il suo paese imbattuto in 30 partite e una striscia vincente di 11 reti senza reti, ha voluto essere completamente corretto e rendere il torneo speciale per tutti i suoi giocatori.

Ponendo la formazione originale dell’Italia differenziata l’8/11 e apportando diverse modifiche durante la partita con i “draghi”, anche Mancini ha fatto questa mossa – una sorpresa.

Ha sostituito Sirigou con Donaroma, perché sa quanto sia doloroso per un calciatore internazionale non segnare una sola entrata in un torneo importante quando è in missione.

Lo ha testato ai Mondiali del 1990, dove era presente ma non ha giocato un minuto. E non voleva provocare una così brutta sensazione in qualcun altro…

