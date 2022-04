La prima cosa che vedrai dirà molto sulla tua personalità.

Sogni di addentrarti nel profondo della tua mente per conoscerti e capirti meglio? Il piccolo quiz sulla personalità che vedi qui sotto ti rivelerà i segreti e i tesori della tua anima. Basta guardare brevemente le immagini e nominare la prima cosa che vedi su di esse senza indugio. pronto? 1,2,3, andiamo…

Labbra, alberi o radici

labbro

Accetti la realtà come si presenta, senza giudicare o negare il vero valore delle cose. Per questo motivo, non sei il tipo che vuole necessariamente decifrare il mondo che ti circonda o cercare una ragione per tutto ciò che ti accade nella vita.

gli alberi

Sei una persona molto ambiziosa e visionaria che vede sempre più lontano degli altri. Queste qualità sono accompagnate da un completo perfezionismo e dalla voglia di ottenere il massimo da ogni situazione.

le radici

Non sei tu a lamentarti di qualsiasi piccolo problema o inconveniente. Al contrario, sei una persona molto progressista che si sforza sempre di migliorare la situazione e agire.

Due profili o lampadario

Melvin

Tendi a concentrarti sui dettagli. Di fronte a un nuovo problema, adotti un comportamento di fuga. Affrontare le tue paure ti spaventa.

candeliere

Sei il tipo che deve fare qualche passo indietro per esaminare il quadro generale. Hai l’abitudine di raccogliere quante più informazioni possibili e di studiare bene la situazione prima di prendere una decisione o risolvere un problema.

coccodrillo o barca

coccodrillo

Sei una persona un po’ distratta che non presta molta attenzione ai dettagli. I passi fuori dalla tua zona di comfort probabilmente ti spaventeranno, così come i rischi che trovi difficile correre.

barca

Se noti per la prima volta la barca, allora sei una persona che apprezza i piccoli dettagli e le sfumature. La tua innata creatività spesso ti porta a distinguerti e a mostrare originalità. Cerca di vedere il mondo nel suo insieme, rischiando di suscitare paure inutili e dedicando molto tempo ai dettagli.

scogliera, gatto o faccia

scogliera

Sei una persona ottimista che si adatta facilmente ai cambiamenti del tuo ambiente. È molto facile trovare un terreno comune con il resto della gente, il che ti rende una persona estroversa a cui non piace stare da solo. Hai uno spirito creativo con molte idee in mente e una passione per molte cose allo stesso tempo.

gatto

Sei una persona che apprezza la stabilità. Equilibrio psicologico ed emotivo per te è sinonimo di sviluppo personale. Inoltre, hai un senso di responsabilità e farai qualsiasi cosa per mantenere la tua promessa.

Viso

Ha una forte mente creativa che vede il mondo come una terra di infinite possibilità. L’intuizione, la felicità, la saggezza e la soddisfazione che derivano dalla tua instancabile curiosità sono gli aspetti più importanti della tua vita. Hai un gusto impeccabile e una sensibilità innata per tutto ciò che riguarda la musica, l’arte, la letteratura e la poesia.

Taglia o esplodi

Marito

Le relazioni familiari e l’amicizia sono un argomento che dovresti prendere sul serio. Sei costantemente preoccupato dai pensieri dei tuoi cari che occupano un posto importante e fanno parte della tua vita.

Esplosione

La paura spesso ti crea problemi. Sei anche un po’ distratto e non ti piace correre rischi senza conoscere il risultato. A volte arrivi al punto di essere in conflitto con te stesso.

Questo tipo di illusione ottica ha la sua famosa origine Prova del punto di inchiostro di Rorschach. Secondo questo, le cose che una persona vede per la prima volta in una sfocatura, cioè in un’immagine con più cose, dice molto del suo carattere, delle sue aspirazioni più profonde o anche la tua sofferenza. Il test che vedi sopra si basa sull’idea del famoso psichiatra che le immagini astratte possono rivelare aspetti nascosti della mente e della personalità delle persone. Quindi, se sei disposto a scavare nelle profondità del tuo essere, tali prove ti apriranno nuovi orizzonti.