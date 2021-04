Il Real Madrid ha annunciato Poirre

Formalizzato il ritorno di Vincent Porrier sulla scena europea, con il Real che lunedì ha annunciato l’acquisizione del 28enne.

L’ex NBAer, che quest’anno potrà giocare solo nella Liga Endesa, ha firmato un contratto con il Real Madrid per i prossimi 3,5 anni.

Poirier torna in un campionato familiare, che è stata la sua ultima tappa europea prima di fare un passo attraverso l’Atlantico per tentare la fortuna nell’NBA.

Ha lasciato il centrocampo francese due anni dopo il 2017-19 per il campionato di basket più importante del mondo, salutando Basconia, con il quale ha vinto il miglior assistente didattico dell’Eurolega nel 2019, anno in cui è stato scritto il suo nome. Tra i primi cinque in questo evento.

Nella NBA, la sua carriera calcistica con i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers ha registrato una media di 1,5 punti e 1,8 rimbalzi in 32 partite.