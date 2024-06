I sommozzatori si uniscono alla ricerca dell'emittente televisiva scomparsa Michael Mosley

di Joe Inwood E Nikos Papanikolaou Per la BBC



immagine: Facebook

Sono riprese le ricerche dell'emittente britannica Michael Mosley dopo la sua scomparsa mentre era in vacanza sull'isola greca di Symi.

È noto per i suoi programmi televisivi e il podcast Just One Thing su BBC Radio 4 Oggi programma, il conduttore è stato visto l'ultima volta mercoledì.

Era andato a fare una passeggiata al centro dell'isola.

La polizia locale ha interrotto l'operazione giovedì nella tarda serata, ma è proseguita venerdì mattina con i rinforzi.

La squadra di ricerca è attualmente composta da 25 persone, tra cui agenti di polizia, sommozzatori, volontari e vigili del fuoco.

Un elicottero è stato inviato dalla capitale greca Atene intorno alle 19:00 ora locale come parte delle ricerche ed è in servizio venerdì mattina.

L’operazione è supportata anche da droni per la ricerca in zone difficili da raggiungere, oltre che da cani antidroga.

La polizia greca ha detto che Mosley ha lasciato sua moglie Claire sulla spiaggia prima di partire per una passeggiata nel centro dell'isola mercoledì.

Un portavoce della polizia ha detto alla BBC News che il suo telefono è stato trovato nel luogo in cui si trovava con la moglie, che ne ha denunciato la scomparsa.

L'emittente sessantasettenne è ben nota per i programmi della BBC che includono anche la serie Credimi, sono un medico E Un'offertacosì come ITV Questa mattina.

Dopo che gli agenti sull'isola non sono riusciti a trovare Mosley, hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco greci ad Atene. I vigili del fuoco sono arrivati ​​a Symi dalla vicina Rodi giovedì alle 14.00.

Gli agenti stavano anche cercando nei filmati delle telecamere a circuito chiuso eventuali tracce di Mosley.

Elias Chaskas, vicesindaco dell'isola, ha detto alla BBC che l'operazione di salvataggio si è concentrata nella zona di Bidi a Symi dopo che una donna ha detto di averlo visto lì mercoledì.

Ha detto che la zona era considerata pericolosa ma ha notato che la donna ha visto Moseley sulla strada in una parte più sicura di Biddy.

Il sindaco dell'isola, Eleftherios Papakaloudoka, ha detto che i vigili del fuoco che stavano conducendo le ricerche gli hanno detto che pensavano fosse “impossibile” che Mosley fosse ancora lì.

Ha detto alla BBC: “È un'area molto piccola, controllata e piena di gente, quindi se gli fosse successo qualcosa lì, lo avremmo già trovato”.

Papakaloudukas ha detto che credeva che fosse possibile che Mosley “abbia seguito un'altra strada” o sia caduto in mare.

La dichiarazione di una persona scomparsa è stata pubblicata mercoledì su un gruppo Facebook locale, insieme a una foto di Mosley che indossava un cappello blu, una polo e pantaloncini.

“Hai visto quel ragazzo? È tornato di corsa da lì.” [Agios Nikolaos beach] “Verso le 13:30 non sono riuscito a tornare a casa.”

Mercoledì faceva molto caldo a Symi, con l'Osservatorio nazionale di Atene che ha riferito che le temperature hanno superato i 40 gradi Celsius alle 15:00.

Symi fa parte del gruppo di isole greche del Dodecaneso e si trova a circa 12 miglia (19 km) a nord-ovest di Rodi. Al censimento del 2021 la sua popolazione era di circa 2.600 persone.

La maggior parte delle sue spiagge sono remote e la gente consiglia di fare un giro in barca per visitarle.

L'area intorno alla spiaggia di Agios Nikolaos è molto rocciosa e difficile da percorrere a piedi.

La gente del posto ha detto che stavano cercando di capire perché qualcuno sarebbe partito da lì a piedi e sarebbe andato a fare una passeggiata – senza il telefono per navigare – in condizioni così difficili, invece di riprendere la barca per tornare indietro.

Con temperature che dovrebbero raggiungere i 48 gradi Celsius venerdì, è stato emesso un avviso di caldo estremo per Symi.

La combinazione di clima caldo e terreno accidentato renderà più difficile il compito di coloro che cercano Moseley.

Un portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato: “Stiamo sostenendo la famiglia di un uomo britannico scomparso in Grecia e siamo in contatto con le autorità locali”.

Mosley ha studiato medicina a Londra e si è qualificato come medico, ma negli ultimi vent'anni ha lavorato come presentatore, regista di documentari, giornalista e autore.

Scrive una rubrica per il Daily Mail e i suoi programmi televisivi includono anche uno spettacolo su Channel 4 Michael Mosley: Chi ha fatto ingrassare la Gran Bretagna?

Mosley è stato un sostenitore delle diete a digiuno intermittente, inclusa la dieta 5:2 e la dieta Fast 800.

Ha quattro figli con la moglie, Claire Bailey Moseley, che è anche medico, autore e sostenitore di una vita sana.

La coppia è recentemente apparsa all'Hay Festival dove Mosley ha eseguito una versione speciale di Just One Thing.

In risposta alla “notizia scioccante” del collega Credimi, sono un medico La co-protagonista, la dottoressa Saleha Ahsan, ha detto che stava “pregando che fosse trovato sano e salvo” e che si sentiva “malata e ansiosa”.

Nell'edizione di giovedì Un'offertaIl presentatore Alex Jones ha aperto il programma esprimendo preoccupazione per la scomparsa del “nostro amico”.

Ha aggiunto: “I nostri pensieri sono con sua moglie Claire e il resto della sua famiglia in questo momento preoccupante. Speriamo in notizie più positive”.

-Questa storia è stata pubblicata per la prima volta da BBC.