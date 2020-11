GF Vip, la data finale è stata spostata. Signorini: “Difficile dirlo ai concorrenti”

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini non lasciate dubbi: il Grande Fratello Vip durerà due mesi in più rispetto a quanto inizialmente previsto. L’ospite ha rivelato che era pronto fare l’annuncio ai concorrenti, impresa non certo facile.

Durante un recente episodio di CasaChi, il talk show sociale con Alfonso Signorini, quest’ultimo ha finalmente confermato l’estensione del reality. Dentro la casa non lo sanno ancora, quindi spetterà al conduttore dare la notizia, e può essere particolarmente complicato. Sarà davvero necessario spiegarlo quest’anno i concorrenti trascorreranno le vacanze lontano dalle loro famiglie.

“Il difficile, e lo faremo entro la fine della settimana, quindi entro venerdì prossimo sarà per informare i concorrenti che il programma sarà prolungato di altri due mesi “- ha detto Signorini -” Non so quali saranno le loro reazioni perché ovviamente chiederemo loro. trascorrere natale e capodanno a casa e annunceremo che lo spettacolo terminerà a metà febbraio ”.

La preoccupazione è sua il modo in cui gli inquilini del GF Vip accoglieranno la notizia: “Non so come reagiranno, è un grande punto interrogativo. Per la mia sicurezza psicofisica, spero che non la estendano ulteriormente ”- ha scherzato su Alfonso. È quindi probabile che durante la puntata di venerdì 20 novembre, il conduttore decida di farlo annunciare lo slittamento della data finale del reality.

In effetti, all’interno della casa, alcuni indiscrezione era già fuggito. Paolo brosio, entrato con parecchie settimane di ritardo a causa della sua positività Covid, aveva lasciato intendere che il GF Vip potrebbe volerci molto tempo. E alcuni non hanno accolto con gioia la notizia: Elisabetta gregoraci si era lasciata andare a un lungo sproloquio, all’idea di passare il Natale lontano da suo figlio Nathan. Tanto che molti credono che a abbandono volontario da parte della showgirl calabrese, per poter tornare a casa per le vacanze.

Nel frattempo, gli spettatori si preparano per le sorprese che il GF Vip sarà organizzato nei prossimi mesi. Ci sono voci diingresso di altri concorrenti, tra i quali potrebbero esserci Christian Malgioglio: anche se non ha ancora firmato, Signorini ha già annunciato la sua probabile presenza. Sono attesi anche altri personaggi illustri, pronti ad attraversare la famosa porta rossa: a quanto pare ci saranno infinite emozioni.