Di fronte al Parma, che riunisce i suoi giocatori della nazionale italiana, CAB gioca una rotazione pre-partita a Castres, nella top 14

“Ovviamente tutti pensano un po ‘a Custer ed è normale, ma con tutto questo vogliamo fare bene contro il Parma. Ha anche colto l’occasione per rifarsi della sconfitta contro il Leicester”.

Tre note della sconfitta di CAB 39-17 a Leicester per aprire la Challenge Cup

Durante la discussione sui problemi di accoglienza di Zebre questo venerdì, alle 21:00, David Delarue non ha contattato. Custer è avanti ma la preparazione per questo primo 14esimo match richiederà un buon risultato contro gli italiani.

Per fare ciò, il team Brivist ha deciso di mettere insieme una formula mista, combinando il giovane e brillante primo Renger Van Eerten in seconda elementare e l’esperienza con giocatori internazionali di ritorno come Seratiki Tuicuvu, Kitione Kamikamica, Mesake Doge o anche Tedo Abzhandadze. In apertura.

La fascia di capitano sarà affidata alla terza fila, Esteban Abadi, che sarà circondato dal nazionale delle Fiji e da Irakli Tskhadadze, sempre interessante durante la sua apparizione.

Il Parma manda i suoi giocatori italiani stranieri

Al contrario, l’equipaggio di Zebre ha scelto l’opzione di mandare i propri dirigenti a incontrarsi, una settimana prima del grande derby contro Trevise, al Pro 14.

Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei giocatori della nazionale italiana, che sono stati selezionati per competere nella Coppa d’Autunno delle Nazioni e che hanno affrontato la Francia 15 °, saranno approvati in campo venerdì. In definitiva perfetto per prepararsi alla partita in Casters.

Benjamin Boomer