Colori iPhone 16: tutti i colori previsti per ciascun modello

Una delle decisioni più importanti che prenderai quando sceglierai un iPhone sarà il colore in cui acquistarlo. Dopotutto, probabilmente manterrai questo telefono per almeno un anno, forse più a lungo, e probabilmente lo guarderai più volte al giorno.

Quindi, se stai pensando di passare a iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max entro la fine dell'anno, potresti iniziare a pensare a quale colore desideri effettivamente per il telefono.

Apple non ha ancora confermato i colori, ma grazie a leak e indiscrezioni abbiamo una buona idea dei possibili colori, che troverete tutti di seguito.

Colori attesi per iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Basandosi sul modello precedente, iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno probabilmente disponibili negli stessi colori, con le presunte opzioni come segue:

nero

iPhone15 (Credito immagine: Apple)

Abbiamo sentito da più fonti che iPhone 16 e iPhone 16 Plus potrebbero essere disponibili in nero, sia con il popolare leaker Ming-Chi Kuo che con un'altra fonte meno conosciuta che indica un modello di iPhone 16 in nero.

Il nero è un colore molto popolare per gli smartphone ed è il colore in cui è disponibile l'iPhone 15, quindi potremmo vedere un'opzione simile per l'iPhone 16.

verde

iPhone15 (Credito immagine: Apple)

Il colore verde è una tonalità menzionata anche nelle due fonti sopra, una delle quali ha aggiunto che l'iPhone 16 verde potrebbe utilizzare il vetro colorato, proprio come i colori dell'iPhone 15.

Ciò probabilmente lascerà una finitura opaca, forse come l’iPhone 15 verde che puoi vedere sopra. Ad ogni modo, il verde è una scelta di colore un po' insolita per gli smartphone, che siamo felici di rivedere da parte di Apple.

Colore rosa

iPhone15 (Credito immagine: Apple)

Abbiamo anche sentito parlare di iPhone 16 e iPhone 16 Plus in rosa dalle stesse fonti, e ancora una volta questo è il colore che puoi ottenere sull'iPhone 15, come puoi vedere sopra.

Non c'è alcuna garanzia che vedremo lo stesso rosa quest'anno, ovviamente, ma c'è una possibilità che sarà simile.

blu

iPhone15 (Credito immagine: Apple)

Il colore blu è stato menzionato anche dallo stesso gruppo di fonti ed è anche il colore con cui è possibile acquistare l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus.

Se il colore fosse simile a quello di quest'anno, sarebbe molto pallido, ma potremmo invece vedere un blu più luminoso o più scuro. A seconda del colore, questo colore può essere un'alternativa intelligente al nero o una scelta divertente.

bianco

iPhone14 (Credito immagine: Apple)

L’ultimo colore dell’iPhone 16 menzionato da entrambe le fonti è il bianco, che, come il nero, è una scelta molto popolare, anche se forse un po’ poco interessante, per gli smartphone.

Tuttavia, non è possibile ottenere l'iPhone 15 in bianco, quindi questa sarebbe una nuova tonalità per quest'anno se venisse introdotto, anche se alcuni iPhone precedenti sono arrivati ​​in bianco o in sfumature di bianco sporco, come l'iPhone 14 in Starlight, mostrato Sopra.

giallo

iPhone15 (Credito immagine: Apple)

Il giallo è stato menzionato anche in una delle due fonti sopra come possibile tonalità, ma siamo meno convinti che lo vedremo tra le opzioni sopra.

A parte il fatto che solo una fonte lo ha menzionato, non hanno nemmeno un ottimo track record e hanno menzionato sette colori, che è più di quanto Apple offre solitamente.

Ad ogni modo, c'è l'iPhone 15 in giallo, che puoi vedere sopra. Qui è in giallo pallido, anche se dobbiamo ancora vedere se lo stesso vale per il colore giallo dell'iPhone 16, se esiste.

viola

iPhone14 (Credito immagine: Apple)

Infine, per iPhone 16 e iPhone 16 Plus c'è la possibilità di una tonalità viola, ma come per il giallo, questa è stata menzionata solo da una fonte e non hanno un grande track record.

Quindi non ci aspettiamo di vederlo, ma potrebbe essere un'opzione interessante. Non è possibile acquistare l'iPhone 15 in viola, ma l'iPhone 14 è disponibile in una tonalità viola, come mostrato sopra.

Colori previsti per iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Come per i modelli standard, anche i modelli Pro saranno probabilmente disponibili nelle stesse tonalità tra loro, ma la selezione sarà probabilmente diversa da quella di iPhone 16 e iPhone 16 Plus, come puoi vedere di seguito.

Spazio nero

immagine 1 A 2 iPhone 15 Pro in nero titanio (Credito immagine: Apple) iPhone 14 Pro in nero siderale (Credito immagine: Apple)

Sia il popolare leaker Ming-Chi Kuo che @VNchocoTaco hanno menzionato una tonalità nera per la linea iPhone 16 Pro, che potrebbe essere commercializzata come Space Black secondo una di queste fonti.

Potrebbe assomigliare all'iPhone 15 Pro in Titanium Black o all'iPhone 14 Pro in Space Black, entrambi nella foto sopra. Entrambe le tonalità hanno un bordo leggermente grigio, ma qualunque sia la tonalità di nero, è probabile che sia una scelta intelligente e semplice.

Bianco o argento

immagine 1 A 2 iPhone 15 Pro in bianco titanio (Credito immagine: Apple) iPhone 14 Pro in argento (Credito immagine: Apple)

Le due fonti sopra menzionate hanno menzionato anche l'iPhone 16 Pro e Pro Max in bianco, anche se Ming-Chi Kuo ha aggiunto che potrebbe invece essere in argento.

Puoi vedere l'iPhone 15 Pro in bianco titanio e l'iPhone 14 Pro in argento sopra, e questo nuovo colore, se esiste, potrebbe essere simile a uno di quei colori.

Come per la tonalità nera, le tonalità bianca e argento sono comuni e apparentemente molto popolari, quindi è probabile che questa opzione sia un successo.

rosa

iPhone15 (Credito immagine: Apple)

Di tutti i colori che si dice siano disponibili per iPhone 16 Pro e Pro Max, il rosa è l'unico che potrebbe effettivamente offrire un piccolo tocco di colore.

Questa tonalità è trapelata dalle stesse due fonti e non è un colore che puoi ottenere su iPhone 15 Pro o Pro Max, quindi è leggermente diverso anche su questo fronte.

Tuttavia, puoi ottenere alcuni iPhone in rosa o oro rosa, come l’iPhone 15 rosa sopra. Ma ci aspettiamo che il colore rosa trapelato qui abbia un aspetto leggermente diverso, poiché ha un nome diverso.

Grigio/titanio naturale

iPhone 15 Pro (Credito immagine: Apple)

Le stesse fonti, infine, indicano anche una colorazione grigia, che potrebbe essere commercializzata come titanio naturale. Se è così, potrebbe assomigliare all'iPhone 16 Pro in titanio naturale, che puoi vedere sopra.

È un colore grigio abbastanza chiaro, il che ha senso, dato che il nero titanio della linea è più vicino al grigio scuro, quindi Apple vuole mantenere distinte le due opzioni.