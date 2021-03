Vinodini ha detto che stava usando il suo telefono e che non conosceva Santosh Iban e che non aveva ricevuto alcun iPhone.

Thiruvananthapuram: avviso doganale di Vinodini Balakrishnan, moglie dell’ex ministro di Stato per l’Autorità per le misure fitosanitarie e membro del Politburo Kodiere Balakrishnan. L’avviso gli ordinava di comparire per un interrogatorio presso l’ufficio di Kochi il 23 marzo. L’interrogatorio si basa sulla scoperta che il MD Santosh Eepen di Unitech ha utilizzato uno degli iPhone che ha acquistato.

In precedenza, Vinodini non era presente dicendo che questo avviso era stato dato ma non era stato ricevuto. Il primo avviso inviato è stato “La porta è chiusa”. L’avviso è stato inviato all’indirizzo della casa a Thiruvananthapuram (Thiruvananthapuram), la casa in cui è stata condotta l’irruzione. Successivamente, ha cercato di contattarla al telefono ma non è riuscito a trovarla. È stato riferito che la notifica è stata inviata in precedenza il 10 marzo in cui lo invitava a comparire per un interrogatorio presso l’ufficio doganale di Kochi.

Santosh Iban ha detto di aver pagato una tangente per ottenere un contratto di missione a vita. Come parte di questo, il telefono cellulare è stato trovato per essere stato ricevuto da Im Sivashankar, ex segretario capo del Primo Ministro, Rajiv, Addetto ai protocolli, Padmanabha Sharma, Jithu e Pravin. Santosh Eepan ha acquistato cinque iPhone. In precedenza, è stato riferito che la dogana ha scoperto che Vinodini Balakrishnan utilizzava l’iPhone più costoso.

Tuttavia, Vinodini ha detto in precedenza di non aver ricevuto alcun avviso doganale per la dichiarazione. Vinodini ha detto che stava usando il suo telefono e che non conosceva Santosh Iban e che non aveva ricevuto alcun iPhone. Santosh Iban ha anche detto di non sapere se il telefono è stato consegnato a Vinodini come lo sognava Suresh.

