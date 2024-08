[Unfolding Galaxy AI] In viaggio con Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 – Samsung Newsroom Italia

Quando Galaxy A.I[1] Con la versatilità intuitiva della serie Galaxy Z si aprono nuovi modi di comunicare, soprattutto per i viaggiatori. Con Galaxy AI, Samsung rende l'esperienza del mondo più semplice, più naturale e più divertente.

Che tu stia esplorando nuovi posti o visitando la città, l'intelligenza artificiale apre nuove opportunità per vivere il mondo rimuovendo le comuni barriere comunicative. Grazie alla tecnologia AI di Samsung, traduttore[2] Vantaggio, puoi rompere le barriere linguistiche, mentre compositore[3] E Risposte suggerite[4] Facilitare una connettività semplice e veloce in movimento: rende Galaxy AI sull'ultima serie Galaxy Z il tuo compagno di viaggio ideale.

Facciamo un piccolo viaggio per vedere esattamente come prende vita.

Traduzione diretta senza soluzione di continuità

Visitare un museo è un ottimo modo per conoscere la storia e la cultura locale, ma le barriere linguistiche potrebbero impedirti di immergerti completamente in una nuova esperienza. L'app Interpreter trasforma il tuo dispositivo Galaxy Z in uno strumento di traduzione in tempo reale.

In Modalità di ascoltoPuoi partecipare a un tour del museo in un'altra lingua e vedere il testo scritto. Inoltre, se indossi Galaxy Buds3[5]Ascolterai una traduzione audio del tour in modo da poter andare a mani libere e concentrarti davvero su ciò che viene offerto.

Mentre sei in viaggio, ordinare cibo e bevande significa interagire regolarmente con la gente del posto. Modalità conversazione L'interprete ti consente di conversare facilmente con qualcuno in un'altra lingua e, grazie alla funzionalità a doppio schermo della serie Galaxy Z, puoi passare il tuo dispositivo in FlexMode[6] Quindi entrambe le parti possono vedere la conversazione tradotta in modo più naturale.

L’interprete traduce in modo che tu possa comunicare senza problemi in 16 lingue – e si prevede che il numero di lingue supportate raggiungerà le 20 entro la fine di quest’anno.

Invia facilmente messaggi in diverse lingue

I nostri smartphone sono uno strumento per condividere i nostri pensieri durante il viaggio. Scrivere e-mail in un'altra lingua può essere difficile mentre si è in movimento e anche la formattazione e la precisione potrebbero risentirne. Aiuto in chat[7]Creare e-mail è semplicissimo: basta inserire alcune semplici parole chiave e Galaxy AI creerà in pochissimo tempo un messaggio suggerito che potrai rivedere, modificare se necessario e inviare mentre sei in movimento.

Immagina di aver fatto il check-out dall'hotel ma, mentre ti dirigevi verso l'aeroporto, ti sei accorto di aver dimenticato qualcosa nella tua camera. È necessario contattare l'hotel per ricevere assistenza. compositore Chat Assist può aiutare. Puoi facilmente scrivere un'e-mail allo staff dell'hotel con poche semplici voci. Composer rende la comunicazione semplice ed efficiente.

Aiuto in chat[8] Migliora la struttura delle frasi, perfeziona le espressioni, corregge gli errori grammaticali e crea persino intere frasi per risparmiare tempo regolando il tono per adattarlo al tuo stile personale. Inoltre, supera le barriere linguistiche supportando più lingue[9] Quindi puoi comunicare facilmente con altri che parlano lingue diverse.

E se desideri pubblicare le ultime foto dei tuoi viaggi per tenere aggiornati amici e familiari, Chat Assist può anche creare un post sui social media basato sui tuoi post precedenti in modo da poter caricare e continuare rapidamente i tuoi viaggi.

Risposte in movimento

Quando sei in ritardo per incontrare un amico a cena in un quartiere sconosciuto, puoi approfittare di… Risposte suggerite Chat Assist garantisce conversazioni fluide mentre sei in movimento. Questa funzione crea risposte personalizzate basate su un'analisi delle tue risposte recenti per aiutarti a pianificare un nuovo appuntamento per la cena, direttamente dalla FlexWindow del Galaxy Z Flip6 senza nemmeno sbloccare il dispositivo.

Le risposte suggerite funzionano per Galaxy Z Flip6, sfruttando al massimo FlexWindow per poter rispondere ovunque, direttamente dalla tua tasca. Puoi connetterti con amici, familiari, colleghi o altri nel modo che preferisci.

Galaxy AI è uno strumento pratico e quotidiano che migliora la vita quotidiana degli utenti. Samsung si impegna a rimuovere le barriere e a consentire agli utenti di sfruttare al massimo le esperienze nuove ed esistenti, anche durante i viaggi. Ovunque tu sia, puoi interagire in modi completamente nuovi grazie a Galaxy AI sull'ultima serie Galaxy Z. Un potente strumento di comunicazione che sta perfettamente nel palmo della tua mano e in tasca, permettendoti di esplorare e condividere.

Resta sintonizzato per il prossimo articolo della nostra serie “Unfolding Galaxy AI” che spiega come Galaxy AI può alzare il livello dell'innovazione negli ultimi telefoni pieghevoli Samsung.

