Sihoo Doro S100 porta il supporto lombare al livello successivo

Siho Doro S100 Comoda sedia da ufficio Porta il supporto lombare a un livello superiore grazie al sistema di supporto lombare dinamico doppio. Perfetto per lunghe ore in casa un lavoroQuesto design avanzato fornisce un ampio supporto lombare, indipendentemente dalle dimensioni e dal peso. Dotato di quattro molle multidirezionali, il supporto lombare si adatta dinamicamente alla posizione seduta, fornendo un comfort continuo e alleviando la pressione sulla parte bassa della schiena.



Sedia da ufficio ergonomica Sihoo Doro S100 con doppio supporto lombare dinamico | Tutte le foto fornite da Siho

Lo schienale indipendente garantisce il sostegno dell'intera schiena

Particolarmente nota per le sue sedie da ufficio di alta qualità, Sihoo (pronunciato Sihoo) si concentra sulla creazione di prodotti che migliorano il comfort e il supporto per gli utenti, combinando design innovativo e funzionalità. Il loro viaggio è iniziato nel 2013 e da allora, un'azienda Mira a migliorare l’esperienza sul posto di lavoro fornendo soluzioni ergonomiche che promuovono una migliore postura, riducono lo stress fisico e aumentano la produttività. Con l'impegno a utilizzare materiali di alta qualità e test rigorosi, Uno specialista di spicco in mobili ergonomici Ha guadagnato una buona reputazione per la durata e l'affidabilità della sua offerta di prodotti.

Questa particolare attenzione ai dettagli non passa inosservata nel Sihoo Doro S100, poiché è stato realizzato con cura per fornire supporto e comfort senza precedenti con uno schienale indipendente che garantisce un supporto completo per l'intera schiena. Che l'utente sia alto 5 piedi o 6 piedi e 3 pollici, la metà superiore dello schienale può essere regolata su cinque livelli, assicurando che il supporto lombare rimanga nella posizione ideale per sostenere la parte bassa della schiena fornendo allo stesso tempo un adeguato supporto per spalle e collo.



Il design del doppio supporto lombare dinamico fornisce un ampio supporto lombare, indipendentemente dalla taglia e dal peso

La sedia da ufficio Si Ho trasferisce il comfort dal collo ai fianchi

Per una maggiore flessibilità, la sedia da ufficio è dotata di braccioli coordinati 4D che si adattano alle esigenze dell'utente. Che tu stia lavorando, sdraiato o riposando, questi braccioli forniscono supporto in quattro direzioni: su e giù (7 cm), avanti e indietro (3 cm) e dentro e fuori (72 gradi). Questa flessibilità garantisce che le braccia siano supportate in qualsiasi posizione, riducendo lo stress sulle spalle.

Niente è lasciato al caso. Grazie alle certificazioni BIFMA e SGS, la sedia è realizzata con materiali di alta qualità e struttura robusta. Nello specifico, Doro S100 è realizzato in rete elastica di alta qualità, che lo rende traspirante e di supporto. Il materiale a rete migliora il flusso d'aria, mantenendo l'utente fresco e comodo anche durante lunghe ore di seduta. Inoltre, il sedile stesso ha un range di regolazione della profondità di 5 cm, per consentire di accogliere utenti di diverse altezze, fornendo un supporto sufficiente per cosce e fianchi. Il cuscino del sedile a forma di cascata aumenta l'area di contatto, riducendo i punti di pressione e garantendo un flusso sanguigno senza restrizioni.

Per Sihoo, che tu stia lavorando o facendo una pausa, il comfort della seduta dovrebbe includere tutte le parti del corpo. Per ridurre lo sforzo sul collo, la sedia può essere inclinata fino a 135 gradi per il massimo comfort, consentendo all'utente di rilassarsi comodamente ogni volta che è necessaria una breve pausa dal lavoro.



Il sedile stesso ha un intervallo di regolazione della profondità di 5 cm per consentire di accogliere utenti di diverse altezze



Le quattro molle multidirezionali dietro il supporto lombare gli permettono di adattarsi dinamicamente alla posizione seduta