Samsung vince la cifra record di 11 premi e definisce il futuro dell'innovazione della segnaletica – Punti salienti di InfoComm 2024 – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics ha dimostrato ancora una volta la sua leadership nel digital signage a InfoComm 2024, la più grande fiera audiovisiva del Nord America. Quest'anno InfoComm si è tenuto a Las Vegas, Nevada, dal 12 al 14 giugno.

Una delle più grandi mostre di InfoComm, lo stand Samsung ha attirato l'attenzione di visitatori di ogni tipo con la sua presenza di quasi 8.800 piedi quadrati, evidenziata dalle immagini accattivanti di The Wall e dal display MICRO LED trasparente, che ha debuttato al CES all'inizio di quest'anno ., luce sull'ingresso.

Samsung celebra il nuovo record dell'azienda con un evento ricco di riconoscimenti

Alla fiera, Samsung ha stabilito un nuovo record per l'azienda vincendo 11 premi, mettendo in mostra il meglio della tecnologia visiva. I premi vinti includono:

Samsung SmartThings Pro: miglior display per montare post futuri

Samsung SmartThings Pro: le migliori offerte per gli appaltatori di audio e video Post futuri

Samsung SmartThings Pro: le migliori offerte dalle pubblicazioni IT del futuro

Samsung SmartThings Pro: il miglior software di segnaletica digitale per l'integrazione aziendale

Samsung SmartThings Pro: i migliori sistemi di controllo su larga scala per l'integrazione aziendale

Samsung Color E-Paper: il meglio del meglio della segnaletica digitale per le pubblicazioni future

Lavagna interattiva Samsung (serie WAD): le migliori offerte dalle pubblicazioni Future Technology and Learning

Lavagna interattiva Samsung (serie WAD): il prodotto di installazione pluripremiato per videoconferenze più innovativo di SCN

Samsung VXT: il migliore in mostra dalle future pubblicazioni IT

Samsung Display Configurator: i migliori strumenti di installazione e test per gli integratori aziendali

Samsung: il marchio di display preferito dai lettori di RAVe

Samsung SmartThings Pro: le aziende di tutti i tipi ottengono una migliore connettività e una migliore intelligenza

Samsung ha presentato per la prima volta SmartThings Pro, evidenziando come le aziende iperconnesse possono trasformare le proprie operazioni con nuovi livelli di intelligenza e connettività dei dispositivi. Gli utenti hanno accesso a un dashboard completo per gestire le operazioni aziendali e i sistemi di vetrina, tra cui segnaletica intelligente, aria condizionata, elettrodomestici e sistemi di illuminazione. Funzionalità come la modalità AI Power possono ridurre la luminosità in base al movimento, alla luminosità ambientale e all'analisi dei contenuti.

Il dashboard di facile utilizzo fornisce analisi AI per i dispositivi connessi, ideali per l'integrazione della vendita al dettaglio per visualizzare i dati sul comportamento dei clienti nei negozi. Nel frattempo, gli hotel possono sfruttare i dispositivi connessi per abilitare il check-in e il check-out automatici, insieme all’illuminazione automatica in ogni stanza in base ai contenuti TV, per offrire un’esperienza personalizzata a ciascun ospite.

SmartThings Pro è facile da implementare con i processi esistenti tramite API personalizzabili.

Oltre a presentare soluzioni come SmartThings Pro, Samsung ha evidenziato prodotti e servizi in grado di trasformare settori specifici tra cui istruzione, vendita al dettaglio, ambienti aziendali e alimenti e bevande.

Istruzione: la lavagna interattiva riceve un aggiornamento basato sull'intelligenza artificiale

La lavagna interattiva porta l'intelligenza artificiale in InfoComm poiché i miglioramenti al prodotto didattico aiutano gli insegnanti e gli amministratori a far sì che l'apprendimento continui a fluire in modo più efficiente per i loro studenti. L'intelligenza artificiale analizza i contenuti sullo schermo e la trascrizione audio e fornisce materiali didattici per creare test per gli studenti. È anche facile da controllare utilizzando la tecnologia di riconoscimento vocale, in collaborazione con Merlyn Mind.

“InfoComm è il luogo perfetto per svelare le innovazioni basate sull'intelligenza artificiale che i team di Merlyn Mind e Samsung hanno apportato alla serie Interactive Whiteboard WAD”, ha affermato Levi Belknap, Chief Revenue Officer di Merlyn Mind. “La prossima era dei display interattivi è in mostra a questo evento e siamo orgogliosi di sentire l’entusiasmo che circonda i nostri sforzi di collaborazione. Elementi di intelligenza artificiale sicuri e abilitati alla voce supportano approcci nuovi e intuitivi per gli educatori per facilitare l’insegnamento e crediamo nel futuro è positivo per le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che aiutano a risolvere le sfide di lunga data nel campo dell’istruzione.

Questi strumenti di intelligenza artificiale aggiungono più funzionalità al tuo display certificato Google EDLA, fornendo un ambiente di classe più interattivo attraverso servizi come Google Classroom e Google Drive o la potente suite di strumenti e app didattici disponibili tramite Google Play.

Vendita al dettaglio e generi alimentari: la carta elettronica a colori digitalizza l'esperienza cartacea tradizionale

Samsung Color E-Paper ha debuttato a InfoComm, fornendo un'alternativa agli striscioni di carta o agli striscioni più grandi senza perdere colore o versatilità. Il telaio leggero e facile da spostare funziona a 0,00 watt1 Durante la visualizzazione di immagini fisse. Vengono visualizzate immagini a colori all'avanguardia Spettri E-Ink 6™, fornendo opzioni a colori completi e un algoritmo avanzato di imaging a colori Per migliorare le prestazioni. La sua app mobile semplifica inoltre l'aggiornamento rapido dei contenuti.

Centro di controllo e uffici aziendali: vedi di più con display trasparenti e videoconferenze 21:9

La giusta segnaletica può fare una grande differenza quando le informazioni devono essere visualizzate in modo rapido e semplice. Qualsiasi sala di controllo aziendale o governativa può essere migliorata con display Samsung facili da vedere e persino trasparenti.

Il display MICRO LED trasparente presentato al CES mostra come gli utenti della sala di controllo possano vedere più cose contemporaneamente. Nel frattempo, The Wall fornisce uno schermo ampio e cristallino per visualizzare più impostazioni per una visione simultanea e multidimensionale di tutte le operazioni.

Per le riunioni aziendali, il nuovo schermo 21:9 rende le videoconferenze più efficienti. Le proporzioni estese rendono più semplice vedere contemporaneamente sullo schermo i volti e i contenuti condivisi. In collaborazione con Cisco Room Kit EQX, questo rapporto dello schermo più ampio supporta doppi display per fornire un sistema di videoconferenza altamente coinvolgente.

Cibo e bevande: i banner fanno venire fame alle persone con immagini vivaci

Annunciata a InfoComm lo scorso anno, la serie QxC offre un'interfaccia semplice e intuitiva con diverse dimensioni e opzioni di luminosità per sfruttare al massimo qualsiasi spazio, in particolare ristoranti e rivenditori di prodotti alimentari. Le voci del menu appaiono più realistiche grazie alla risoluzione 4K UHD e il consumo energetico può essere gestito con regolazioni automatiche della luminosità in base all'illuminazione ambientale.

Recentemente, Samsung Smart Signage QH55C — Parte della serie QxC: è diventata la prima segnaletica digitale ad essere riconosciuta da INVIDIS Striscioni verdi – Hall of Fame. Un omaggio ai prodotti di segnaletica digitale sostenibili dei produttori di display di tutto il mondo, Green Signage — La Hall of Fame ha selezionato il QH55C per le sue caratteristiche di efficienza energetica e l'impressionante riduzione di 168 emissioni di carbonio.

Samsung utilizza la sua profonda esperienza per la formazione presso InfoComm

Alex Lee, vicepresidente esecutivo di Visual Display (VD) Business presso Samsung Electronics, ha tenuto un discorso programmatico sulla piattaforma VXT nella fase di innovazione tecnologica. Evidenziando la facilità d'uso e la semplificazione dei processi in un CMS, ha spiegato gli obiettivi di VXT: massimizzare il valore dello schermo, democratizzare la condivisione dello schermo e implementare una piattaforma CMS nativa basata su cloud.

Samsung ha evidenziato i suoi partner PIRS (Integrated and Redundant Solutions) che forniscono diverse soluzioni verticali precise.

Idomoo crea video in pochi secondi e condivide aggiornamenti quasi in tempo reale su schede video per aggiornamenti banner altamente personalizzabili

Seenspire porta servizi di contenuti in tempo reale su VXT e consente alle aziende di fornire contenuti dinamici e coinvolgenti con pochi clic

Stingray, noto per la sua vasta libreria di contenuti e servizi audio e video, arricchisce VXT con musica, video e contenuti multimediali di alta qualità.

VXT Art fornisce l'accesso a un mondo d'arte con partner come Van Gogh Museum, Saatchi Art, Tate, Lomas e Yellow Corner

Wisar Digital collega i sistemi punto vendita (POS) con i pannelli dei menu per semplificare la gestione delle modifiche ai menu e comunicare le attuali offerte di menu ai clienti

L'installazione e la configurazione della segnaletica è un passaggio cruciale per trarne il massimo vantaggio e Samsung ha dimostrato le sue soluzioni che alleggeriscono il carico di integratori e aziende.

Samsung Display Configurator crea simulazioni di installazione virtuale per semplificare la pianificazione dell'installazione e facilitare una personalizzazione precisa. Samsung Signage Setup Assistant consente agli utenti di calibrare e organizzare i propri display tramite l'app mobile, automatizzando il processo per più display e fornendo al contempo il controllo remoto del dispositivo.

InfoComm è un momento emozionante ogni anno. Mentre gli esperti del settore riempivano la West Hall del Las Vegas Convention Center, sono stati accolti da un enorme muro LED Samsung di 10.000 piedi quadrati. I display di orientamento e la segnaletica direzionale Samsung hanno aiutato i partecipanti a orientarsi nell'ampio spazio espositivo.

Anche quest'anno Samsung ha dimostrato la sua posizione di leader del settore. L’azienda continuerà a innovare soluzioni che traggono ispirazione dal passato per aprire nuove opportunità per le aziende attraverso una segnaletica innovativa nel futuro.

1 La misurazione della potenza si basa sugli standard IEC 62301. Secondo gli standard, il valore viene arrotondato alla seconda cifra decimale e la potenza media inferiore a 0,005 W viene definita 0,00 W.