Recensione di Astro Bot: sorriderai senza sosta fin dall'inizio

L'unica cosa che noterai mentre scorri i commenti di YouTube Il trailer di annuncio ufficiale di Astro Bot è la risposta straordinariamente positiva che ha ricevuto.

6.000 utenti hanno concordato che è stato il miglior gioco annunciato durante la trasmissione State of Play 2024 di Sony, mentre altri lo hanno elogiato per la sua forte proprietà intellettuale, gli elementi divertenti e nostalgici e la gioia che ha portato loro il trailer di tre minuti.

Credito: Shift Up, ONE Esports

Non potrei essere più d'accordo, soprattutto su quest'ultimo punto. Nel momento in cui ho avviato il gioco durante il mio playtest esclusivo per PlayStation, ero tutto sorridente.

Anche se non sono riuscito a superare il primo livello “difficile” a causa del tempo di gioco limitato, stavo ancora sorridendo, provando la gioia che provavo giocando nei mondi aperti, che includeva affrontare un enorme e sciocco boss polpo.

Recensione di Astro Bot: divertente, carino e con la giusta dose di sfida? Sì grazie!

Credito: PlayStation

Il primo titolo di questa serie di videogiochi è stato rilasciato nel 2018. Si chiama Astro Bot Rescue Mission ed è stato sviluppato dal Team Asobi di Japan Studio e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4.

Assumendo il ruolo di Capitan Astro, i giocatori navigano attraverso una varietà di livelli colorati e stimolanti. Il gioco ha ricevuto recensioni positive dalla critica, che ne ha elogiato l'uso della realtà virtuale e il suo design diversificato.

Il suo seguito, Astro's Playroom, è stato rilasciato nel 2020 ed era preinstallato in tutte le console PlayStation 5. Ora, il team è tornato con un terzo platform della serie intitolato “Astro Bot”.

Credito: PlayStation

Divertente, colorato e pieno di adorabili animali, i miei occhi si sono illuminati nel momento in cui sono atterrato sull'isola tropicale nella fase iniziale. Dato che questi animali la guardavano erano così carini, mi sono sentito male a prenderli a pugni, ma ci ho provato comunque, solo per vedere cosa sarebbe successo.

Passo dopo passo, sarai guidato ad apprendere nuove meccaniche per ogni fase con lo stesso obiettivo dei titoli precedenti: trovare e salvare i tuoi compagni di squadra Astro! Alcuni di essi potrebbero sembrare familiari perché rappresentano personaggi di diversi giochi PlayStation.

Credito: FromSoftware Inc., ONE Esports

Apprezzo sicuramente i giochi che hanno meccaniche abbastanza impegnative da farti andare avanti ma senza complicate operazioni di schiacciamento dei pulsanti (ovviamente non sono un buon giocatore di Elden Ring e va bene). Mi è piaciuto il fatto che ogni mondo introducesse una nuova serie di meccaniche che non si accumulavano: potevi concentrarti sul perfezionamento della stessa mossa e usarla in situazioni diverse per quel mondo. Sorprendente!

Stando ai commenti su YouTube, Astro Bot fa emergere davvero tutto il potenziale per cui è stato progettato e realizzato il controller PlayStation 5, soprattutto nel reparto audio e tattile. Quando il tuo personaggio si tuffa in acqua, sentirai il cambiamento con grazia. Per una migliore esperienza, si consiglia di non utilizzare le cuffie.

Credito: PlayStation

Mi piacciono anche i giochi che non si prendono troppo sul serio perché sono giochi. Ti renderai conto che interagire con l'ambiente non è punitivo e, a volte, colpire le cose può regalarti deliziose sorprese. Inoltre, il primo boss polpo è indimenticabilmente eccentrico, ricco di texture SpongeBob e grandi meccanismi oscillanti. Più “Lulz”, più sorrisi.

Non sono bravo con i platform e di solito non ci gioco, tuttavia, Astro Bot riesce a convertire persone come me perché è ben progettato e offre un vero e proprio divertimento per i giocatori di tutte le età.

“Così carino, così carino, così carino!” Me lo sono detto ad alta voce tante volte.

Per saperne di più: The Elden Ring Shadow of the Erdtree è una sinfonia di sofferenza