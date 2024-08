Questo minerale di origine aliena potrebbe rivoluzionare la tecnologia

Due anni fa, i ricercatori britannici sono riusciti a produrre un metallo di origine aliena sulla Terra. Secondo gli esperti, questa scoperta potrebbe rivoluzionare la tecnologia moderna nel contesto odierno. La Cina attualmente controlla più di due terzi della produzione mondiale di elementi delle terre rare.

Nuovo minerale: tetrataenite

Ricordiamo innanzitutto che esistono i meteoriti È probabile che contenga metalli preziosima anche e soprattutto guide per conoscere meglio la formazione della Terra. Per questo motivo, nel 1966, un'équipe del Museo Nazionale di Storia Naturale si recò a Saint-Severin (Francia) per… Prelievo di campioni di roccia Dopo che un meteorite è caduto nella zona. Questa scoperta è stata oggetto di uno studio pubblicato sulla rivista tedesca Cristallografia della pelliccia Zeitschrift Nel 1995. Questo studio condotto da due ricercatori dell'Università di Tokyo (Giappone) ha permesso di descrivere un nuovo minerale di origine aliena: la tetratinite. Gli scienziati hanno scoperto A Un campione che ha un diametro di soli 40 micrometriO lo spessore di un capello.

Il minerale in questione ha una struttura tetragonale costituita da tenite. Tuttavia, questa lega appare quando il nichel si combina con il ferro. Dovresti anche sapere che esiste il tetratinato Simile alle terre rareQuesti minerali sono essenziali per la produzione di molte tecnologie come infrastrutture per le energie rinnovabili, smartphone, batterie, veicoli elettrici, sottomarini nucleari e aerei da combattimento.

Una potenziale rivoluzione in questo settore

Nel 2022, i ricercatori dell’Università di Cambridge (Regno Unito) hanno pubblicato. comunicato stampa Novità per quanto riguarda la tetrataenite. La professoressa di scienza dei materiali Lindsay Greer e il suo team affermano di aver sintetizzato questo metallo in laboratorio. Più precisamente, gli scienziati hanno ottenuto un minerale vicino alla tetrataenite per convezione Alcuni materiali ad una temperatura di 1443 gradi Celsius. Il metallo in questione ha proprietà magnetiche vicine a quelle degli elementi delle terre rare come il disprosio, il praseodimio e il neodimio.

Questo tetramero di tatinite di grado laboratorio potrebbe un giorno sostituire gli elementi delle terre rare per alimentare i nostri dispositivi. Quale Allora potrebbe rappresentare una rivoluzione In questo settore. Poiché la domanda di terre rare continua a crescere, un paese si distingue chiaramente in termini di produzione: la Cina. Questo paese produce effettivamente il 70% degli elementi delle terre rare del mondo. Tuttavia, lo ha fatto Recentemente ha ridotto le sue esportazioni Agli Stati Uniti e all’Europa in risposta alle restrizioni su alcuni chip e componenti elettronici.

Pertanto, oltre a ridurre potenzialmente l’estrazione di REE e i suoi rischi per l’ambiente, la tetratinite può essere prodotta in laboratorio. Rimescolare le carte in questo settore Economicamente e geopoliticamente. Pertanto, il futuro ci dirà se la produzione su larga scala è possibile con l’obiettivo di raggiungere la democrazia.

La produzione in laboratorio del tetragonale, un minerale di origine aliena, potrebbe rappresentare un punto di svolta nel settore tecnologico globale. Di fronte alla crescente dipendenza dagli elementi delle terre rare, di cui la Cina è dominatrice, questa scoperta apre la strada a una potenziale alternativa, in grado di soddisfare le crescenti esigenze della nostra società moderna. Oltre a ridurre la pressione sull’estrazione mineraria, spesso dannosa per l’ambiente, la produzione su larga scala di questo minerale potrebbe cambiare le attuali dinamiche economiche e geopolitiche. Se questa innovazione venisse realizzata, potrebbe non solo rivoluzionare le tecnologie che utilizziamo ogni giorno, ma potrebbe anche ridefinire gli equilibri di potere su scala globale. Solo il tempo dirà se Tetratanit manterrà tutte le sue promesse.