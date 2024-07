Perché gli scienziati cinesi scavano un buco nel terreno a 10.000 metri di profondità?

Gli ingegneri cinesi iniziarono a scavare una buca profonda 10.000 metri nel terreno. Scendendo attraverso dozzine di strati, il team spera di raggiungere rocce risalenti al periodo Cretaceo, che risale a 145 milioni di anni fa. Per quale scopo?

Qual è la buca più profonda mai scavata?

È la buca più profonda mai scavata dall'uomo Cola che scava molto in profondità, nella Russia nordoccidentale. Questo progetto, iniziato il 24 maggio 1970, è continuato anche dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Il ramo più profondo del pozzo sarebbe stato altrettanto profondo 11.034 d.C Sotto il livello del mare, questa perforazione ha permesso agli scienziati di ottenere molte informazioni preziose sulla struttura della Terra.

In particolare, si è scoperto che la crosta terrestre è costituita da… Diversi strati di rocce E lui era lì Transizione tra crosta continentale e crosta oceanica. Questi dati hanno poi fornito ulteriori prove a favore della teoria della tettonica a placche.

I ricercatori sono rimasti sorpresi anche quando hanno trovato queste rocce profonde Contiene acqua, cosa non prevista. Queste osservazioni hanno quindi aperto nuovi orizzonti per la comprensione dei cicli idro-geochimici. Le misurazioni effettuate durante la perforazione hanno permesso inoltre di studiare in profondità le proprietà fisiche e termiche delle rocce. Infine, gli scienziati hanno identificato microrganismi a livelli in cui l’accesso alla luce solare e ai nutrienti è estremamente limitato.

Nuova operazione di trivellazione in Cina

Questo nuovo progetto, iniziato martedì 30 maggio, non mira a scavare più a fondo. Attualmente è previsto il raggiungimento 10000 mche è ancora in formazione Un record per la Cina. Per fare ciò, le macchine dovrebbero perforare più di dieci strati continentali all’interno della crosta terrestre per raggiungere la Terra Periodo geologico Cretaceo. secondo BloombergQuesto trapano può essere utilizzato per localizzare Risorse fossili e minerarie E anche da valutare Rischi ambientali Come i terremoti e le eruzioni vulcaniche.

Ricordatevi che queste operazioni di scavo profondo sono sempre molto intense Difficile e complesso. Mentre scaviamo più a fondo, La pressione che eserciti A causa del forte aumento della roccia circostante, che può schiacciare l'attrezzatura e complicare l'evacuazione dei detriti di perforazione. Oltre alla pressione, Le temperature aumentano E anche andando più in profondità, ciò può rappresentare ancora una volta una sfida per il funzionamento dell'attrezzatura. Infine, più si scende nel terreno, più si trovano formazioni rocciose diventare instabileIl che potrebbe portare al crollo dei muri. Ecco perché è necessario adottare misure di stabilizzazione e di sostegno.

” La difficoltà di costruire un progetto di scavo può essere paragonata a Un grosso camion che viaggia su due sottili cavi d'acciaio“Naturalmente, data la complessità e le sfide tecniche, le operazioni di perforazione profonda sono… Spesso molto costoso (Attrezzature specializzate, risorse umane qualificate, procedure di sicurezza necessarie, ecc.). Tuttavia, il gioco spesso vale la pena.

L'ambizioso piano degli ingegneri cinesi di scavare un buco a 10.000 metri di profondità nel terreno rappresenta un importante passo avanti nell'esplorazione geologica. Mirando all'accesso alle rocce risalenti al periodo Cretaceo, questo progetto può fornire nuove prospettive sulla struttura interna del nostro pianeta, sulla stratigrafia geologica e sulla potenziale presenza di risorse fossili e minerali. Rispetto alla trivellazione ultraprofonda di Cola, questo nuovo progetto potrebbe anche contribuire a una migliore comprensione dei rischi ambientali come i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Nonostante le significative sfide tecniche, le potenziali scoperte giustificano gli sforzi e i costi associati. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel campo dell’innovazione e della ricerca nelle scienze della Terra e apre la strada a nuove conoscenze sui misteri nascosti sotto la superficie terrestre.