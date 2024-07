Motore: previsione della disponibilità di carburante bunker in Europa e Africa

Europa nordoccidentale

Secondo un commerciante, la domanda di carburante LSMGO era debole a Rotterdam e nel più ampio hub ARA. Si dice che la disponibilità di tutti i tipi di carburante bunker sia normale presso il centro ARA, con tempi di consegna da 3 a 5 giorni generalmente raccomandati per una copertura ottimale da parte dei fornitori.

Secondo i dati di Insights Global, le scorte medie di olio combustibile detenute indipendentemente da ARA sono diminuite del 2% a giugno rispetto a maggio.

Secondo i dati della società di monitoraggio delle spedizioni Vortexa, la regione ha importato 239.000 barili al giorno di olio combustibile a giugno, in calo rispetto ai 252.000 barili al giorno di olio combustibile importati a maggio. L'Autorità di regolamentazione del trasporto aereo ha importato olio combustibile a basso contenuto di zolfo (LSFO) e olio combustibile ad alto contenuto di zolfo con un rapporto di 54/46 a maggio. Questa tendenza è continuata a giugno, con un rapporto che tendeva maggiormente verso l'olio combustibile a basso contenuto di zolfo a 66/34.

Nel mese di giugno il Regno Unito è emerso come la principale fonte di importazioni di carburante nel Sud-Est asiatico, rappresentando il 16% delle importazioni totali della regione. Al secondo posto si collocano Francia e Bahamas, che rappresentano ciascuna il 14% delle importazioni totali, seguite da Lituania e Germania (9% ciascuna).

La regione di Arra ha esportato 181.000 barili al giorno di olio combustibile a giugno, rispetto ai 119.000 barili al giorno esportati a maggio. La maggior parte delle spedizioni di olio combustibile è partita per Singapore (20%), Arabia Saudita (14%), Spagna (11%), Costa d'Avorio (9%) e Regno Unito (8%).

Le scorte di benzina presso il Centro ARA – che comprendono diesel e combustibili per riscaldamento – sono diminuite del 2% a giugno finora.

La disponibilità rapida è una buona cosa nel porto di Amburgo, in Germania. Un commerciante afferma che i tempi di consegna sono rimasti stabili nelle ultime settimane. Nel porto tedesco si consigliano tempi di consegna compresi tra 3 e 5 giorni per tutte le qualità.

Le scorte di carburante nei serbatoi sono ben disponibili durante gli orari di consegna non espressi al largo di Skaw. I tempi di consegna per tutti e tre i gradi variano da una settimana a dieci giorni. Tra giovedì e sabato è previsto maltempo intermittente che potrebbe compromettere i rifornimenti in loco.

Mar Mediterraneo

La disponibilità di carburante nei serbatoi è normale a Gibilterra, con intervalli consigliati da 3 a 5 giorni per tutti i gradi, invariati rispetto alla settimana precedente. Mercoledì è stata segnalata una leggera congestione, con solo tre navi in ​​attesa di carburante. Ma sabato il tempo dovrebbe essere brutto, il che potrebbe influenzare il rifornimento a Gibilterra.

La domanda di carburante è diminuita nel porto di Las Palmas, nelle Isole Canarie, ha riferito un commerciante. Di conseguenza, i tempi di consegna sono leggermente diminuiti, passando dai 4-6 giorni della settimana scorsa ai 3-5 giorni attuali.

Il commerciante ha aggiunto che la disponibilità è buona in tutte le classi, senza molti arretrati di carburante.

Un commerciante ha detto a Engin che c'è una domanda costante in altri porti del Mediterraneo come Pireo, Malta Offshore e Istanbul.

Un commerciante ha affermato che tutte le qualità sono ancora idonee per la consegna in date specifiche presso il porto greco del Pireo. Per tutte le qualità si consiglia un termine di consegna di tre o quattro giorni, che nelle ultime settimane è rimasto praticamente invariato. Una fonte ha detto che il maltempo potrebbe ostacolare il rifornimento di carburante venerdì e sabato.

Al largo di Malta, le scorte di carburante sono ben disponibili, con i fornitori che offrono tempi di consegna rapidi. Un rivenditore ha consigliato un periodo di consegna di 3-4 giorni per tutti i gradi per una copertura ottimale. Secondo una fonte, le condizioni meteorologiche dovrebbero essere avverse mercoledì e giovedì, il che potrebbe influenzare le operazioni di stoccaggio del carburante nella regione.

Un commerciante ha affermato che la disponibilità di carburante per le navi nel porto turco di Istanbul è attualmente buona. Per tutti i gradi si consiglia un periodo di consegna di 3-4 giorni. Una fonte ha affermato che nella regione potrebbero verificarsi interruzioni della fornitura di carburante dovute alle condizioni meteorologiche tra mercoledì e giovedì.

Africa

Garantire rifornimenti rapidi è difficile nei porti di Durban e Richards Bay in Sud Africa. I trader consigliano un periodo di tempo compreso tra 7 e 10 giorni.

A Durban, la domanda just-in-time di LSMGO è rimasta limitata dalla scorsa settimana a causa della scarsa disponibilità tra i fornitori. Un commerciante ha consigliato un periodo di consegna fino a due settimane per la linea al porto. Giovedì sono attesi venti fino a 25 nodi che potrebbero portare alla sospensione del rifornimento di carburante a Durban.

La sospensione del bunkeraggio ad Algoa Bay è entrata nel suo decimo mese a luglio. La sospensione è iniziata a settembre dopo che l'autorità fiscale del Sud Africa ha sequestrato le imbarcazioni a carburante per controversie sui dazi doganali. La fornitura è attualmente limitata alle consegne intraportuali tramite camion da parte di un fornitore nella vicina Port Elizabeth.

Fonte: MOTORE, scritto da Manjula Nair, https://engine.online/news