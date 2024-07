Il principale legislatore cinese partecipa al 10° Forum parlamentare dei BRICS

Zhao Lijie, presidente del comitato permanente del Congresso nazionale del popolo cinese, tiene un discorso mentre partecipa alla sessione plenaria del decimo Forum parlamentare BRICS a San Pietroburgo, Russia, l'11 luglio 2024. Quest'anno il forum si è tenuto da giovedì a Venerdì a San Pietroburgo. Zhao ha partecipato al forum qui e ha tenuto discorsi durante l'evento. (Xinhua/Liu Weiping)

SAN PIETROBURGO, 12 luglio (Xinhua) – Il principale legislatore cinese Zhao Lejie ha partecipato qui al 10° Forum parlamentare dei BRICS e ha tenuto discorsi durante l’evento.

Zhao, presidente del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo cinese, ha affermato giovedì nella sessione plenaria del forum che gli organi legislativi dei paesi BRICS hanno mantenuto una cooperazione amichevole a lungo termine e hanno svolto un ruolo importante nell'approfondimento del partenariato strategico BRICS.

Xi ha affermato che il forum di quest'anno, durato da giovedì a venerdì, è il primo forum parlamentare tenutosi dopo l'espansione dell'adesione ai BRICS, che riflette il forte slancio nella ricerca della forza attraverso l'unità tra i membri del Sud del mondo e la loro ferma volontà di ricercare uno sviluppo comune. .

Zhao ha sottolineato che gli organi legislativi dei BRICS dovrebbero, in base alle loro funzioni, promuovere lo spirito di apertura, inclusività e cooperazione vantaggiosa per tutti, rafforzare l’unità del gruppo BRICS, rafforzare la cooperazione pragmatica e promuovere lo sviluppo di alta qualità dei BRICS. meccanismo di cooperazione.

Intervenendo venerdì alla sessione plenaria della versione ampliata del forum, Zhao ha affermato che il presidente cinese Xi Jinping ha proposto l'Iniziativa per lo sviluppo globale, l'Iniziativa per la sicurezza globale e l'Iniziativa per la civiltà globale e la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, che ha ricevuto elogi e sostegno diffusi da parte della comunità internazionale.

“Di fronte alle opportunità e alle sfide, dobbiamo aderire alla giustizia e all'equità per salvaguardare la pace e la sicurezza globali, aderire alla condivisione dei risultati per promuovere la prosperità comune tra i paesi e aderire all'apertura e all'inclusività per promuovere gli scambi e l'apprendimento reciproco tra le civiltà”, Zhao ha detto.

Ha aggiunto che la Cina è pronta a collaborare con i partner BRICS e altri paesi in via di sviluppo per promuovere i cinque principi di coesistenza pacifica e portare avanti la missione dell’epoca di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Il tema del forum di quest'anno è “Il ruolo dei parlamenti nella promozione del multilateralismo per uno sviluppo e una sicurezza globali equi”. Giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso programmatico alla sessione plenaria della versione ampliata del forum.

Il forum ha approvato il protocollo allegato al memorandum d'intesa relativo al Forum parlamentare BRICS e ha adottato una dichiarazione congiunta.

Zhao ha anche incontrato il presidente della Camera dei rappresentanti egiziana, Hanafi Ali El-Gebali, e il presidente del Senato kazako, Mulin Ashambayev, a margine del forum.

