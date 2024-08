Il caso “confuso” di Donald Trump solleva interrogativi

Sui social media circolano accuse secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confuso la Pennsylvania con la Carolina del Nord durante una manifestazione questa settimana nello stato di Keystone, dove la campagna del vicepresidente Kamala Harris ha sollevato dubbi sull'idoneità mentale dell'ex presidente.

Trump aveva iniziato il suo discorso pochi minuti dopo, sabato, nell’arena da 8.000 posti a Wilkes-Barre, in Pennsylvania, quando aveva iniziato a giustificare la durata di alcune delle sue manifestazioni, dicendo che lo doveva a persone che aspettavano da giorni di farlo. vederlo parlare più a lungo.

“Come lo vuoi? Un uomo aspetta con la sua famiglia da tre o quattro giorni e hanno una tenda[…]Rivolgendosi alla folla al raduno in Pennsylvania, Trump ha detto: “Stanno aspettando. Entro e parlo per 15 minuti e poi me ne vado. Sarebbe accettabile, Carolina del Nord? Non credo.”

Campagna Harris Condividi una clip del discorso su Xprecedentemente noto come Twitter, diceva semplicemente: “È in Pennsylvania”.

Anche la portavoce di Harris, Sarafina Chitica, ha condiviso la clip sulla piattaforma dei social media, scrivendo: “Ancora una volta chiediamo: Trump sta bene?” Parker Butler, responsabile della campagna di Harris, ha commentato la clip e ha scritto su X: “Donald Trump è perso e confuso”.

La giornalista Laura Bassett, che segue il ciclo elettorale di The Cut, ha scherzato sull'episodio di X, dicendo: “Fortunatamente, la Pennsylvania non è uno stato importante per vincere”. Gli ultimi sondaggi compilati da FiveThirtyEight mostrano Harris in testa in Pennsylvania con il 46% dei voti, mentre Trump la segue con il 44,7%.

Molti sostenitori di Trump hanno detto che l’ex presidente non era confuso riguardo allo stato in cui si trovava, dicendo che stava parlando a un gruppo in prima fila che proveniva dalla Carolina del Nord.

Donald Trump il 17 agosto 2024 a Wilkes-Barre, Pennsylvania. La campagna del vicepresidente Kamala Harris sta ora attaccando Trump per la sua forma mentale, utilizzando la stessa strategia usata dall'ex presidente contro il presidente Joe Biden.

Donald Trump il 17 agosto 2024 a Wilkes-Barre, Pennsylvania. La campagna del vicepresidente Kamala Harris sta ora attaccando Trump per la sua forma mentale, utilizzando la stessa strategia usata dall'ex presidente contro il presidente Joe Biden.

Michael M. Santiago/Getty Images



La giornalista di Hill Julia Manchester ha scritto su X che l'ex presidente si stava “rivolgendo a un gruppo di sostenitori della Carolina del Nord che hanno partecipato alla sua manifestazione in Pennsylvania, prima di questo clip dice: 'Ho un altro gruppo della Carolina del Nord. Adoriamo la Carolina del Nord.

Newsweek I ricercatori non sono riusciti a determinare in modo indipendente se Trump stesse guardando un gruppo di suoi sostenitori della Carolina del Nord nell’arena sabato.

Newsweek Ho contattato la campagna Trump per un commento via e-mail domenica mattina.

Un esame del discorso di Trump all'evento mostra che l'ex presidente ha riconosciuto la presenza di un gruppo di cittadini della Carolina del Nord alla manifestazione, chiamandoli “belle signore laggiù”. Ma questo è successo diversi minuti dopo che lui si è rivolto alla folla, chiedendo loro se avrebbero accettato un discorso di 15 minuti.

D’altro canto, Trump era chiaramente consapevole di tenere un discorso in Pennsylvania, come ha detto sabato appena salito sul palco: “Un grandissimo ringraziamento alla Pennsylvania, fantastico essere tornati”.

Sono state sollevate domande sull’età e sulla capacità mentale di Trump dopo che il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa del 2024 per le stesse preoccupazioni. Con l'uscita di Biden dalla competizione, Trump è ora il candidato più anziano, avendo 78 anni. Se eletto a novembre, alla fine del suo potenziale secondo mandato compirà 82 anni.

D'altronde Harris ha 59 anni. Dopo che le preoccupazioni sull’età e sulla capacità mentale di Biden hanno messo fuori gioco il presidente, è ovvio che il Partito Democratico e la campagna di Harris utilizzerebbero la stessa strategia per attaccare Trump adesso.

La forma mentale e lo stato cognitivo dell'ex presidente hanno ricevuto recentemente rinnovata attenzione, soprattutto perché spesso esce dal copione e si lancia in lunghi discorsi durante le sue manifestazioni elettorali. Sabato, anche in Pennsylvania, Trump ha affrontato queste preoccupazioni in qualche modo, dicendo alla folla: “Non ho le allucinazioni. Sono un ragazzo davvero intelligente”.