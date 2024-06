Guy Bertrand, l'”ayatollah linguistico” di Radio-Canada, va in pensione

A settant'anni i suoi occhi brillano ancora come quelli dei bambini. Guy Bertrand, l'”ayatollah linguistico” di Radio-Canada, come lo chiamano affettuosamente i suoi colleghi, andrà in pensione venerdì con il senso del dovere compiuto.

La sua voce, il suo tono e le sfumature della lingua francese che mette in risalto, soprattutto in essa Capsula linguisticaha lasciato il segno su generazioni di ascoltatori in Quebec e altrove nel Canada francofono.

Guy Bertrand si è unito a Radio-Canada per sostituirlo per alcuni mesi. Non lasciò la radio pubblica se non più di 33 anni dopo.

novembre1936. Sono stato lì per circa 38 anni% della vita delle radiodiffusioni pubbliche”, “text”: “Radio-Canada esiste dal 2 novembre 1936. Sono stato lì per circa il 38% della vita delle radiodiffusioni pubbliche”}}”>Radio-Canada esiste dal 2 novembre 1936. Sono stato lì per circa il 38% della vita della radio pubblica mi piace ricordare questo traduttore esperto.

Non parlavamo lo stesso francese di oggi

Quando arrivò a Radio-Canada nel 1991, Non parlavamo lo stesso francese di oggi “, conferma il consulente senior e linguista, facendo attenzione a non dire se sia meglio oppure no.

Radio-Canada, in quanto emittente pubblica, deve riflettere la comunità che serve. La diversità del suo pubblico è sorprendente. Citazione da Guy Bertrand è consulente senior e editorialista linguistico per Radio-Canada

Dice di rendersi conto che il linguaggio utilizzato, soprattutto nell'informazione, può essere sembrato un po' elitario. Ma sottolinea che l'emittente pubblica ha fatto di tutto per essere accessibile al suo pubblico, senza sacrificare la qualità della lingua parlata o scritta.

Radio-Canada si è adattata al suo pubblico, così come molti media in tutto il mondo, e mi piace sottolineare l'uomo che è stato anche consulente di Le Robert, il famoso editore di dizionari.

: La gente ha fatto uno spettacolo dal vivo, con un tono formale. Ma col tempo si è stabilita la familiarità […] Radio-Canada del suo tempo era “,”testo “In passato, Radio-Canada aveva un livello di linguaggio diverso: le persone avevano uno spettacolo in onda e un dialetto formale. Ma col tempo si è stabilita la familiarità […] Radio-Canada era del suo tempo”}}”>In passato Radio-Canada aveva un livello di linguaggio diverso: la gente aveva una presenza in onda e un tono formale. Ma col tempo si è stabilita la familiarità […]. Era Radio Canada del suo tempo Testimone.

Ora stiamo iniziando a parlare in modo informale, qualcosa che era inimmaginabile quando sono arrivato qui. Fidati di questo guardiano della lingua.

Apri in modalità a schermo intero Guy Bertrand, che va in pensione dopo 33 anni di servizio a Radio-Canada, sottolinea che Internet ha unito le comunità francofone. Foto: Radio-Canada/Ivanoh Demers

Non ho preoccupazioni per la lingua francese

Ottimista, Guy Bertrand afferma di non aver paura di vedere la lingua francese scomparire nell'ambiente anglofono circostante.

Non ho preoccupazioni. Penso che la lingua francese sia presente nel Canada francese dal 1534, e ci sono buone probabilità che continui per qualche centinaio di anni. Citazione da Guy Bertrand è consulente senior e editorialista linguistico per Radio-Canada

Egli sottolinea che Internet ha avvicinato le comunità francofone.

1960″,”text”:Sentiamo i francesi a Parigi usare talvolta espressioni del Quebec, cosa che sarebbe stata impensabile negli anni '60″}}”>A Parigi sentiamo a volte i francesi usare espressioni del Québec, cosa che sarebbe stata impensabile negli anni '60 dice il signor Bertrand.

Le parole negative mi spaventano

Accoglie favorevolmente gli scambi e la comunicazione di qualità tra francofoni di tutto il mondo.

Ma Guy Bertrand questo non lo apprezza Correttezza politica E Negazione delle parole In riferimento alla polemica che ha scosso il mondo negli ultimi anni riguardo alla parola NO. Questo mi spaventa Lo ha detto denunciandolo Ci censuriamo troppo .

Ciò però non vacilla la sua fiducia nel futuro. Dice che se ne va in pace dopo aver dedicato più di tre decenni della sua vita a un'avventura che non lo ha mai deluso.