Sapere come eliminare un server Discord è fondamentale se desideri riordinare l'elenco dei tuoi server Discord o declutterare una comunità che non è più attiva.

L'eliminazione di un server è un'azione importante che rimuove in modo permanente tutti i canali, i messaggi e le interazioni della community all'interno di quel server. In questa guida ti mostriamo come eliminare facilmente un server Discord.

Passaggi su come eliminare un server Discord utilizzando un browser web

accedere a Discord.com Passa al server che desideri eliminare.

Fare clic sul menu a discesa accanto al nome del server.

Fare clic su Impostazioni del server.

Scorri verso il basso e fai clic su Elimina server.

Immettere il nome del server per confermare e fare clic su Elimina server.

Guida passo passo per eliminare il server Discord sul desktop

Abbiamo delineato i passaggi seguenti utilizzando l'app Web Discord, ma il processo è lo stesso con l'app desktop Discord.

1. Accedi e vai al server (Foto: © Futuro) registrazione A Discord.com E Clic server Vuoi eliminarlo dalla barra laterale più a sinistra dell'elenco dei server. Poi, Fare clic sull'icona del menu a discesa Accanto al nome del server (in alto a sinistra).

2. Accedi alle impostazioni del server (Foto: © Futuro) Fai clic su “Impostazioni server”che è la terza opzione nell'elenco a discesa.

3. Fare clic su Elimina server (Foto: © Futuro) Nel menu delle impostazioni del server, Scorrere fino alla fine Dalla barra laterale sinistra e Fai clic su "Elimina server".

4. Conferma l'eliminazione (Foto: © Futuro) Entrata Nome del server nella casella di testo Clic 'Elimina server' Per cancellare definitivamente il server. Tieni presente che se hai l'autenticazione a due fattori attiva, dovrai inserire il codice di autenticazione a due fattori invece del nome del server per verificare.

Passaggi su come eliminare un server Discord utilizzando uno smartphone

Apri l'app Discord, vai alla scheda Server e seleziona il server.

Premi i tre punti per aprire il menu del server e seleziona Impostazioni.

Scorri verso il basso e fai clic su Elimina server.

Fare clic su Sì.

Guida passo passo per eliminare il server Discord utilizzando lo smartphone

Abbiamo utilizzato un iPhone per descrivere i passaggi seguenti, ma il processo è simile sui dispositivi Android.

1. Avvia Discord e seleziona il server che desideri eliminare (Foto: © Futuro) Si apre IL Applicazione Discordia, maniglia IL Server scheda in basso a sinistra e Fare clic sul server Vuoi eliminarlo nella barra laterale di sinistra. Poi, Fare clic sui tre punti orizzontali Verso l'angolo in alto a destra (accanto al nome del server).

2. Impostazioni > Panoramica (Foto: © Futuro) maniglia Impostazioni Poi Fare clic su Panoramica.

3. Fare clic su Elimina server (Foto: © Futuro) Muovi il mouse verso il basso E Fare clic su “Elimina server”. Fare clic su Sì Per eliminare il server in modo permanente. Se hai l'autenticazione a due fattori attiva, dovrai inserire il codice 2FA per eliminare il server.

Pensieri finali

Poiché l'eliminazione di un server Discord è permanente, assicurati di aver riflettuto attentamente sulla tua decisione e di aver informato i membri del server.

