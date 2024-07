Chi vincerà la battaglia contro gli Heat?

Foto drone del nuovo edificio con il tetto completamente bianco.

Mami nerina roland randriana revelo 14/07/2024 alle 16:00 6 minuti

Con il riscaldamento globale, Le nostre città si stanno trasformando in veri e propri forni. Di fronte a questa sfida, Due strategie sembrano emergere: tetti verdi e tetti riflettenti. Ma cosa è più efficace? Uno studio recente fornisce alcune risposte sorprendenti.

Tetti verdi: una soluzione multiuso

La torrida estate del 2018 a Londra ha fornito il contesto ideale per testare diverse strategie di gestione del calore urbano. In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato un modello climatico urbano 3D per valutare l’impatto di diversi interventi.

I tetti verdi ricoperti di piante sono spesso presentati come una soluzione miracolosa per combattere il caldo urbano. Offrono molti vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la biodiversità, la ritenzione dell’acqua piovana e il miglioramento della qualità dell’aria. Tuttavia, la loro efficacia nel ridurre le temperature è più variabile.

Lo dicono i ricercatori dell'University College di Londra. AI tetti verdi possono ridurre le temperature diurne di circa 0,3-0,5 gradi Celsius. Tuttavia, dopo il tramonto, queste superfici tendono a trattenere il calore, determinando un leggero aumento delle temperature durante la notte.

COSÌ, Sebbene i tetti verdi contribuiscano a rinfrescare gli edifici durante il giorno, il loro impatto complessivo sulle temperature urbane rimane limitato.

Soffitti riflettenti: una soluzione più efficace?

D’altronde i risultati pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters parlano chiaro: I tetti rivestiti con materiali riflettenti hanno contribuito ad abbassare la temperatura media della città di circa 1,2 gradi Celsius, raggiungendo anche un calo di 2 gradi Celsius in alcune aree specifiche.

Le superfici riflettenti, chiamate anche “superfici fredde”, riflettono una parte significativa della radiazione solare. Ciò impedisce l’assorbimento di calore da parte degli edifici e delle superfici urbane. Questa tecnologia non solo riduce la temperatura dell'aria ambiente, ma riduce anche la necessità di aria condizionata. Riducendo così il consumo energetico e le emissioni di gas serra.

Dipingere i tetti di bianco o renderli riflettenti sarebbe più efficace nel rinfrescare città come Londra rispetto ai tetti verdi ricoperti di piante, piante a livello stradale o pannelli solari, ha scoperto un nuovo studio condotto dal dottor Hans. @OscarBruce @UCL_Energy @TheBartlettUCLhttps://t.co/BJORou0tQB – Notizie UCL (@uclnews) 4 luglio 2024

Questi risultati mostrano che questi tetti bianchi sono significativamente superiori ai tetti verdi in termini di riduzione del calore nelle aree urbane. Inoltre, a differenza dei tetti verdi, non presentano lo stesso inconveniente di trattenere il calore durante la notte, rendendoli una soluzione più equilibrata nel ciclo giorno-notte.

Effetti contrastanti a seconda delle strategie

Lo studio ha confrontato anche altre strategie, come il verde stradale e l’uso dei pannelli solari.

Rendere più verdi le strade Ha mostrato una riduzione media della temperatura di soli 0,3°C, sebbene questo approccio abbia altri vantaggi ambientali e sociali.

Ha mostrato una riduzione media della temperatura di soli 0,3°C, sebbene questo approccio abbia altri vantaggi ambientali e sociali. Per quanto riguarda Pannelli solari, Hanno permesso di abbassare la temperatura di 0,5°C catturando il flusso di calore sensibile e producendo energia elettrica.

D'altra partecondizionatore, Spesso visto come una soluzione immediata al comfort termico, si è dimostrato controproducente su scala urbana. In realtà, L’uso diffuso dei condizionatori ha aumentato la temperatura esterna di 0,15°C, esacerbando il fenomeno dell’isola di calore urbana.

Verso una strategia comune?

A fronte di questi risultati, Sembra che il modo migliore per rinfrescare le nostre città possa risiedere in una combinazione di soluzioni. I tetti riflettenti forniscono una significativa riduzione della temperatura, ma i benefici ambientali dei tetti verdi e del verde urbano non dovrebbero essere trascurati.

Per massimizzare i benefici si può prendere in considerazione una strategia comune: i soffitti riflettenti Per ridurre efficacemente il calore, Completato da tetti verdi E basato su Vegetazione per le strade Migliorare la biodiversità e la gestione delle acque piovane.

Integra i pannelli solari in questo nuovo paesaggio Può risparmiare l’energia necessaria per soluzioni di climatizzazione più sostenibili.

Riferimenti : Bruce, O., Simpson, C., Zonato, A., Martelli, A., Taylor, J., Davies, M., & Heaviside, C. (2024). I cool roof possono essere più efficaci nel ridurre le temperature esterne nelle aree urbane di Londra (Regno Unito) rispetto ad altri interventi sui tetti e sulla vegetazione: uno studio di modellizzazione del clima urbano su mesoscala. Lettere di ricerca geofisica. Data della prima pubblicazione: 4 luglio 2024. https://doi.org/10.1029/2024GL109634