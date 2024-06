ASUS e AMD dominano il lancio dei laptop AI al Computex 2024

Dopo aver lanciato con successo Vivobook S 15 due settimane fa come primo dispositivo Microsoft Copilot + PC Con Qualcomm Snapdragon E prima che tu lo chieda, Intel è chiaramente assente dall'elenco del Computex perché Lunar Lake semplicemente non è ancora pronto e, secondo le nostre fonti, non lo sarà fino a settembre 2024. Quindi, AMD sta avendo una giornata campale.

Poiché AMD ha anche il vantaggio di lasciare andare Qualcomm per prima, le APU Ryzen AI 300 offrono anche prestazioni NPU fino a 50 al massimoleggermente superiore allo Snapdragon X Elite 45 massimi, rendendola la NPU attuale più veloce per l'integrazione di Windows Copilot+. Adesso so che non è molto e possiamo rimandare l'intera discussione NPU/TOP ad un altro momento. Diamo un'occhiata a ciò che ASUS annuncia oggi.

Serie Asus VivoBook

È semplicemente interessante VivoBook S14 E Q16 I modelli si aggiornano con Ryzen AI 300, mentre l'S 15 rimane l'unico Vivobook a montare lo Snapdragon Questo sembra un tentativo deliberato da parte di ASUS di ritagliarsi una nicchia per Snapdragon nella gamma Vivobook senza competere direttamente con altri modelli x86.

Anche l'S 14 e l'S 16 condividono specifiche e design quasi identici, con un massimo di LPDDR5X da 32 GB 7.500 MHz ariete, SSD PCIe Gen 4.0 da 1 TB, Batteria da 75 wattStesse porte I/O (1x USB4 tipo C, 2x USB 3.2 tipo A, 1x HWDMI 2.1, audio da 3,5 mm, slot per schede MicroSD), Stesso Freddo come il ghiaccio Tecnologia di refrigerazione e Harman Kardon La mia voce. Ovviamente le differenze di dimensioni influiscono sulla larghezza e sul peso da cui parte l'S 14 1,3 kg Mentre S 16 inizia alle 1,5 kg. Entrambi i notebook sono altrettanto sottili 13,9 mm, che è circa 1 mm più sottile dell'S 15 basato su Snapdragon (14,7 mm). S 14 contiene OLED 3K 120 Hz Lo schermo, mentre l'S 16 è leggermente più grande OLED 3,2K 120 Hz un'offerta.

AsusZenBook S16

Nello spazio della produttività premium, ASUS introduce solo un nuovo modello: Zenbook S16. A differenza della serie Vivobook, lo Zenbook S 16 è molto più di un semplice aggiornamento dell'AMD AI 300. ASUS qui sostiene il fattore di forma da 16 pollici, mettendo in mostra tutti i suoi elementi di ingegneria e design nella creazione di uno dei laptop più attraenti per la produttività. Ho visto. Con ogni generazione di Zenbook, ASUS è diventata più sobria, ma il suo design è stato migliorato. La cover dello Zenbook S 16 presenta linee ultra chiare, loghi discreti e presenta una nuova lega ceramica che ora porta il nome del marchio premium: Ceralluminio.

All'interno, ASUS vanta una lavorazione CNC di precisione per ridurre fino all'ultimo grammo di peso. Ha anche una nuova soluzione termica per Aumenta l'efficienza del flusso d'aria del 50%permettendole di rimanere calma e silenziosa (Sotto i 25dB) durante il funzionamento fino a 50% superiore al TDP Dalle generazioni precedenti. Anche lo Zenbook S 16 ha dimensioni generose Batteria da 78 wattora, Tuttavia, mantiene lo stesso peso del Vivobook S 16 1,5 kg. Tuttavia, è ridicolmente sottile quando solo 1,1 cm di spessore.

IL VivoBook S16 Supporta configurazioni fino a AMD Ryzen Ae9 HX370, RAM LPDDR5X da 32 GB, SSD da 2TBE Touchscreen OLED Lumina 3K. Hanno già aperto i preordini negli Stati Uniti e i prezzi partono da $ 1.399 (AMD Ryzen AI 9 365, 24 GB di RAM, SSD da 1 TB).

ASUS TUF Gaming A14 e A16

La serie TUF Gaming sta assistendo all'introduzione di Il primo 14 pollici di sempre Taccuino e Aggiornato 16 pollici modello. La cosa sorprendente di questo annuncio sono le sue nuove specifiche TUF Gaming A14 Sembra così attraente che hanno praticamente creato un concorrente conveniente per il loro ROG Zephyrus G14.

A differenza dei precedenti laptop TUF Gaming, l'A14 non è una bestia grossa. Supporta configurazioni fino a AMD Ryzen Ae9 HX370 APU con Nvidia GeForce RTX 4060 GPU, A Batteria da 73Wh Che supporta fino a Ricarica di tipo C da 100 WE un display da 2,5K, 165Hz. Tutti questi dispositivi non sono più spessi o più pesanti dei Vivobook sopra menzionati. Solo TUF Gaming A14 Spessore 1,69 cm E pesa e basta 1,46 chilogrammi. Sono davvero sorpreso che ASUS lo abbia reso così elegante e compatto.

Il TUF Gaming A16 è un aggiornamento più diretto, con una soluzione di raffreddamento migliorata La temperatura superficiale è diminuita di 7°C E il telaio ridisegnato, anch'esso sottoposto a una dieta per uscire in tempo 1,79 cm di spessoreNonostante il suo peso di 2,2 kg. Mentre l'A14 raggiunge il massimo con l'RTX 4060, l'A16 può essere configurato con un massimo di GeForce RTX4070.