Come cancellare la cache su iPhone

Se, come me, apri una nuova scheda nell’app Safari del tuo iPhone ogni volta che hai una domanda stupida su Ricerca Google, probabilmente hai un milione di schede aperte in questo momento.

Sicuramente non vuoi che qualcuno trovi le tue domande più stupide, quindi sì, dovresti chiudere le tue schede. per buona misura, Dovresti anche svuotare la cache, Che cancellerà la tua cronologia di Internet dal tuo dispositivo e ti proteggerà dall’imbarazzo eterno. Ecco come:

Apri le tue Impostazioni e cerca Safari.

Devi scorrere un po’, ma Safari è nascosto lì.

Vai a dove sono conservati tutti i segreti di iPhone: Impostazioni. Scorri verso il basso fino a Safari e toccalo.

Cerca di non sopraffare tutte le opzioni.

Chi sapeva che Safari ha così tante impostazioni con cui puoi scherzare? La buona notizia è che devi solo trovarne uno ora e puoi ignorare tutti gli altri.

Diventerà blu solo se hai la cronologia di Internet che desideri cancellare.

Scorri fino a visualizzare “Cancella cronologia e dati del sito web”. Questa opzione sarà blu, nella parte inferiore dello schermo, e sarà selezionabile solo se disponi già di dati che desideri cancellare. Se l’hai cancellato di recente e da allora non hai creato la cronologia di Internet, apparirà in grigio e non farai clic.

Conferma di voler svuotare la cache su tutti i dispositivi collegati prima di fare clic.

Cliccaci sopra e il gioco è fatto! Un pop-up ti chiederà di confermare prima di cancellare, perché così facendo cancellerai la cache da tutti i dispositivi che hanno effettuato l’accesso al tuo account iCloud.

Una volta che hai fatto l’atto, puoi stare tranquillo, sapendo che le ricerche più strane su Internet possono rimanere il tuo piccolo segreto. A meno che, naturalmente, Ho fatto tutta quella ricerca sul tuo account google.