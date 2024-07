Von der Leyen affronta un voto cruciale per il suo secondo mandato – POLITICO

Prima del voto, il capo dell'esecutivo dell'UE si rivolgerà al nuovo Parlamento europeo a Strasburgo, dove delineerà le sue priorità politiche attese con l'obiettivo di convincere quanti più legislatori possibile a sostenerla.

Prima del voto, il capo dell'esecutivo dell'Ue si rivolgerà al nuovo Parlamento europeo a Strasburgo. | Frédéric Florin/AFP tramite Getty Images

Dopo una pausa di due ore per consentire le trattative politiche dell'ultimo minuto, i legislatori europei inizieranno le procedure di voto alle 13:00, con i risultati previsti per essere annunciati intorno alle 14:45.

Nelle elezioni di giugno, il Partito popolare europeo di von der Leyen, i socialisti e il Partito del Rinnovamento, parte della coalizione di governo, hanno ottenuto 401 seggi. Mentre von der Leyen si aspetta che i tre gruppi centristi che l’hanno sostenuta nel 2019 votino nuovamente per lei, alcuni membri della sua attuale coalizione hanno annunciato che non voteranno per lei, nonostante la natura segreta del voto.

Strategicamente, von der Leyen ha bisogno di sostegno, con gli esperti che affermano che circa il 10% di coloro che dovrebbero sostenerla potrebbe non farlo, il che potrebbe comportare un margine molto sottile. Il Parlamento europeo non ha mai votato contro un candidato alla presidenza della Commissione europea da quando il Trattato di Lisbona del 2009 ha conferito al parlamento più potere sul futuro presidente della Commissione europea.

Nei giorni successivi alle elezioni europee, von der Leyen ha cercato di corteggiare gruppi esterni alla sua coalizione, compreso il Partito dei Verdi di sinistra, che vedono nella loro possibilità di influenzare la prossima Commissione europea facendole evitare di ritirarsi dagli impegni climatici dell’UE.

Un portavoce del Partito dei Verdi ha detto che il partito si incontrerà giovedì mattina dopo il discorso di von der Leyen per scegliere la posizione del gruppo sul suo potenziale secondo mandato.



La deputata del Partito Verde Alice Bah Kuhnke ha dichiarato: “Penso che abbia sorpreso molti di noi nel corso degli anni per aver lottato per il Green Deal. Se votiamo sì per Ursula, non promettiamo che voteremo per tutto nel prossimo futuro cinque anni. Dipende se “rimarrà fedele a ciò che ha inserito nel suo programma”.

Nel frattempo, i conservatori e riformisti europei di estrema destra, la famiglia politica del primo ministro italiano Giorgia Meloni, sono divisi sul sostegno a von der Leyen.

Un funzionario parlamentare ha detto che molto dipenderà dal discorso di von der Leyen giovedì mattina. “Avete fatto delle promesse individualmente e in riunioni di gruppo separate. Vediamo come riuscirete a metterle in un testo coerente”, ha aggiunto.