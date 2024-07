Vivaldi per Android, iPhone e iPad è stato aggiornato alla versione 6.8

Vivaldi ha rilasciato importanti aggiornamenti al suo browser web mobile su Android, iPhone e iPad, portando il numero di versione a 6.8 e aggiungendo diverse nuove funzionalità su ciascuna piattaforma.

“L'ultimo aggiornamento di Vivaldi introduce nuovi modi per personalizzare il browser, con un pulsante personalizzabile nella barra degli indirizzi e una più semplice personalizzazione della pagina iniziale,” Il fondatore e CEO di Vivaldi John von Tetzschner ha scritto in un post annunciando il rilascio di Android. (L'annuncio dell'iPhone/iPad evidenzia gli stessi miglioramenti“Abbiamo anche apportato diversi miglioramenti al nostro blocco degli annunci e abilitato la corrispondenza dei nickname dei segnalibri.”

Ecco le novità di Vivaldi mobile:

Miglioramenti alla personalizzazione della pagina iniziale. Personalizzare la pagina iniziale del tuo cellulare Vivaldi ora è più semplice: puoi attivare/disattivare la composizione rapida, personalizzare le dimensioni della composizione rapida, selezionare un'immagine di sfondo e attivare/disattivare il pulsante di personalizzazione della pagina iniziale tramite un pannello pop-up.

Pulsante personalizzabile nella barra degli indirizzi. Mentre le versioni precedenti di Vivaldi mobile offrivano un pulsante Tracker e Ad Blocker nella barra degli indirizzi, la versione 6.8 lo sostituisce con un pulsante personalizzabile che puoi configurare per attivare un segnalibro specifico o un'azione specifica del browser come nuova scheda, condivisione, ricerca vocale o traduzione .

Cerca i segnalibri per alias. L'app mobile Vivaldi ti consente di assegnare a ciascun segnalibro un soprannome univoco e ora puoi cercare quei soprannomi in base ai segnalibri più velocemente.

Miglioramenti al tracker e al blocco degli annunci. L'app di monitoraggio mobile e blocco degli annunci Vivaldi ha ricevuto un importante aggiornamento, con modifiche interne che la rendono ancora più efficace.

Miglioramenti al cambio di scheda. Su iPhone e iPad, Vivaldi mobile 6.8 offre una funzionalità Tab Switcher migliorata con una nuova interfaccia utente per gestire e organizzare le schede inattive. “Per impostazione predefinita, una scheda verrà impostata come inattiva se non l'hai utilizzata negli ultimi 21 giorni, ma puoi specificare l'intervallo per spostare la scheda su inattiva da Impostazioni”, spiega von Tetzschner. “Troverai tutte le schede inattive in una cartella sopra le schede aperte quando apri il Tab Switcher. Le schede inattive vengono messe in ibernazione e non consumeranno alcuna risorsa dal tuo dispositivo. Sta a te decidere se vuoi chiudere le schede inattive o meno .”

Apri i tuoi segnalibri, l'elenco di lettura e la cronologia in background. Su iPhone e iPad, ora puoi scegliere di aprire i tuoi segnalibri, l'elenco di lettura e la cronologia in una nuova scheda in background tramite il menu contestuale con una pressione prolungata.