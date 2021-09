Vállalkozás: A magyar kormányszóvivő férjéé lett a legnagyobb cseh repülőgépgyártó | hvg.hu

A korábban aláírt szerződés szerint most lett hivatalosan is Szalay-Bobrovniczky Kristóf cége, a HSC Aerojet a katonai kiképző és könnyű harcászati gépeket gyártó cseh Aero Vodochody tulajdonosa. Véglegesen új tulajdonosa van a katonai kiképző és könnyű harcászati gépeket gyártó cseh Aero Vodochodynak, a legnagyobb cseh repülőgépgyártó cégnek – írta az E15 cseh gazdasági napilap. A júliusban aláírt szerződés alapján szeptember 30-tól az új tulajdonos a HSC Aerojet, amelyben 80 százalékos részesedése van Szalay-Bobrovniczky Kristófnak, míg 20 százalék a cseh Omnipol társaság kezében van. Szalay-Bobrovniczky Kristóf – aki legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a kaszinós cég, amelyben kisebbségi tulajdonos, 35 évre szóló koncessziós jogot kapott – Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje. A HSC Aerojet a nyáron kapott 150 millió euró, akkori árfolyamon 53 milliárd forint hitelt az MFB Magyar Fejlesztési Banktól, ehhez a kormány állami készfizető kezességet vállalt. Már ekkor sejteni lehetett, hogy a hitelre a cseh repülőgépgyár megvásárlásához lehet szükség. Ahogy azt a HVG már megírta, az eredeti terv az volt, hogy Tombor András, a Mathias Corvinus Collegium alapítója lehet a vevő, csakhogy ő nem tudta letenni az asztalra az üzlethez elegendő összeget, ezután jött képbe Szalay-Bobrovniczky.





A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és mindennap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket.



2021. május. 31. 06:30 Szabó Yvette, Gergely Márton

hvg360

A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák a profitot. Ez Orbán Viktor állítása. A valóság egy cseh fegyverüzletből olvasható ki: a kormány eredetileg kiszemelt „tőkése" nem volt hitelképes, le kellett cserélni. Profit pedig csak akkor lesz, ha a magyar állam repülőt vesz a kiszemelt gyártól.





2021. augusztus. 13. 20:15 Kovács Gábor

Vállalkozás

Szalay-Bobrovniczky Kristóf cége 150 millió eurós hitelt vesz fel a Magyar Fejlesztési Banktól. A pénz a cseh Aero Vodochody repülőgépgyár megvásárlásához kellhet.











































































Szerda estére már eredményt jósoltak a szervezők, aztán kiderült, hogy a számlálás jóval lassabban megy, mint hitték. Az eddigi adatok azonban már beszédesek. Mutatjuk, mit olvasható ki belőlük.







Az EUrologus forrásai szerint nagypolitikai döntés fog majd dönteni a 2511 milliárd forintos keret sorsáról.

































