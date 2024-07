Un nuovo trailer rivela le attrazioni del parco acquatico e una finestra di lancio prevista per l'autunno 2024

Frontier Developments ha annunciato Planet Coaster 2, il sequel del simulatore di costruzione di parchi a tema lanciato nel 2016, con una finestra di rilascio nell'autunno 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S.

Frontier ha annunciato la notizia con Annuncio divulgativo Il video evidenzia le riprese di pre-produzione di alcune delle nuove attrazioni del parco acquatico. Il video mostra un'area piscina in cui i partecipanti possono nuotare e uno scivolo acquatico ripido e nauseabondo, ma il team promette anche altre funzionalità, tra cui fiumi lenti, piscine con onde, moto d'acqua, spogliatoi, lettini, bagnini e altro ancora.

“Sulla base del suo precedente di grande successo, Montagne russe del pianeta 2 “Il gioco offre ai giocatori la possibilità di ampliare i confini della creatività come mai prima d'ora”, spiega Frontier. “Trai ispirazione dagli splendidi giardini della vita reale e crea vivaci cortili per gli ospiti con strumenti di costruzione e percorsi migliorati. Strumenti di costruzione pezzo per pezzo intuitivi e nuovi temi affascinanti rendono facile per i giocatori portare la costruzione del loro giardino a un livello superiore.”

Planet Coaster 2 mira a migliorare l'esperienza che i giocatori ricordano dall'ultima uscita della serie, quindi mentre i nuovi strumenti acquatici aggiorneranno il gameplay di gestione del parco a tema, torneranno anche alcuni preferiti dai fan. Altri nuovi gadget includono robot in movimento, fumo, getti d'acqua e suoni unici per garantire la felicità degli ospiti.

Frontier promette anche tre modalità di gioco con cui divertirsi: modalità Carriera, modalità Franchise e modalità Sandbox. La modalità Carriera vede i giocatori delineare scenari specifici, mentre Franchise sfida i giocatori a costruire una rete globale di parchi. Nel frattempo, la modalità Sandbox consente agli appassionati di azione di progettare i giardini a loro piacimento.

Mostra Planet Coaster 2

Infine, Frontier afferma che giocare con gli amici sarà “più facile che mai” in Planet Coaster 2. Questo grazie alla possibilità di visitare i parchi degli amici e competere nelle classifiche in modalità Franchise. Anche la modalità sandbox include la possibilità di passare a livelli condivisi, consentendo la costruzione cooperativa multipiattaforma.

Frontier prevede di rivelare maggiori dettagli nel suo live streaming Frontier Unlocked, la cui anteprima è prevista l'ultimo mercoledì di ogni mese. Abbiamo apprezzato Planet Coaster quando è stato lanciato nel 2016, dandole un 8,5/10 pollici La nostra recensione All’epoca, dicevamo, “Planet Coaster è una corsa sfrenata piena di parchi a tema divertenti e personalizzabili e di economia leggera”.

Michael Creepy è uno scrittore freelance per IGN. Ha iniziato a scrivere nel settore nel 2017 ed è noto per il suo lavoro in testate come The Pitch, The Escapist, OnlySP e Gameranx.

Assicurati di seguirlo su Twitter @MikeCripe.