Un enorme mistero cosmico può essere risolto dai wormhole

Uno studio recente propone un’ipotesi audace per spiegare l’espansione accelerata dell’universo: i microscopici wormhole. Più precisamente, questo nuovo angolo di analisi suggerisce che questi minuscoli tunnel quantistici potrebbero rappresentare una nuova forma di energia oscura, la misteriosa materia che sembra essere responsabile dell’accelerazione dell’espansione cosmica. Questo concetto potrebbe non solo risolvere i misteri esistenti, ma anche aprire nuove prospettive sulla struttura di base dell’universo.

Il segreto dell'espansione accelerata

Negli anni ’90 le osservazioni astronomiche hanno rivelato non solo che l’universo si sta espandendo, ma anche che lo fa entro una certa distanza nel tempo. Ritmo crescente. Tuttavia, la teoria della relatività generale di Einstein, che descrive l'interazione della gravità con lo spazio-tempo, non prevede tale accelerazione se l'universo fosse costituito solo da materia e radiazione conosciute. Per risolvere questa contraddizione, gli scienziati hanno ipotizzato l’esistenza dell’energia oscura. Purtroppo questa entità rimane completamente invisibile e interagisce solo molto debolmente con la materia ordinaria, rendendola estremamente difficile da studiare.

Wormhole microscopici: una nuova ipotesi

Come parte di a Studio innovativoI ricercatori hanno proposto una nuova ipotesi riguardo alla natura di questa famosa energia oscura. Secondo il loro modello, potrebbe effettivamente essere composto da Wormhole. In dettaglio, nelle teorie della relatività generale di Einstein, i wormhole erano immaginati come ponti o tunnel che collegano punti distanti nello spaziotempo. Tradizionalmente, queste strutture sono considerate strutture macroscopiche. Su questo si concentra la nuova ipotesi Wormhole di dimensioni subatomiche. Questi wormhole quantistici appariranno su scale infinitesimali, apparendo come fluttuazioni temporanee nel vuoto dovute a effetti quantistici.

Il quadro teorico utilizzato per modellare questi wormhole è la gravità quantistica euclidea. Questo approccio, sebbene complesso e non ancora compreso, consente ai ricercatori di stimare che la creazione spontanea di questi wormhole potrebbe produrre energia sufficiente per spiegare l’accelerazione dell’espansione osservata. Secondo i calcoli, se ca Dieci miliardi di questi wormhole Ogni secondo ha la forma di un centimetro cubo e l'energia che genera può generare Corrispondono all’influenza dell’energia oscura responsabile di questa espansione accelerata.

Implicazioni di questa teoria

Il modello proposto da questi ricercatori potrebbe fornire una spiegazione migliore per i dati osservati sull’espansione cosmica rispetto al modello cosmologico standard che presuppone una densità di energia oscura costante nel tempo. Secondo la nuova ipotesi, l'energia oscura Può variare nel corso degli eoniCosa accadrà Coerente con le recenti osservazioni Il che indica il tasso di espansione dell'universo Cambiamenti nel tempo cosmico.

Tuttavia, questa teoria rimane allo stato di proposta e richiede Verifica sperimentale. Tuttavia, i dati attuali non consentono ancora di verificare direttamente l’esistenza di questi microscopici wormhole o il loro preciso contributo all’energia oscura. Tuttavia, le future osservazioni spaziali e una maggiore risoluzione sperimentale potrebbero fornire modi per testare questa ipotesi.

Gli autori dello studio intendono quindi continuare la ricerca per migliorare il loro modello e determinare il tasso di formazione del wormhole in modo più accurato. I progressi in questo campo potrebbero non solo far luce sulla natura dell’energia oscura, ma anche contribuire a una migliore comprensione della gravità quantistica, un’unificazione teorica che cerca di collegare la relatività generale e la meccanica quantistica, uno degli obiettivi principali della fisica teorica.