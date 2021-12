Tunisia: la parola ingannevole di Kais Saied

Qais Saeed/Iyad Al-Loumi, Jawhar bin Mubarak, Ali Al-Kawli.

Quando il Presidente della Repubblica parla, deve saper soppesare il senso e l’effetto delle sue parole, altrimenti il ​​danno è ben accetto! Attraverso i suoi frequenti alti e bassi, Kais Saied non solo migliora la sua immagine, ma offusca anche l’immagine della Tunisia che dovrebbe incarnare e, soprattutto, ingrossa le fila dei suoi critici, che oggi hanno buoni motivi per schierarsi contro di lui. La prova di Ali Cooley…

attraverso Imad Bahri

La presenza di Ali Koli, l’ex ministro dell’Economia, delle finanze e del sostegno agli investimenti nel governo di Hisham Al-Meshishi (2 settembre 2020 – 2 agosto 2021) in questa foto insieme a Jawhar bin Mubarak e Yayad Al-Loumi durante una protesta sit-in. “Il colpo di stato di Qais Said” ha sorpreso più di un osservatore. Tuttavia, non è sorprendente. Spiegazioni…

È vero che Ali Koli, banchiere di professione, più tecnocrate che politico, era stato fino a quel momento molto conservatore, evitando di fare dichiarazioni di carattere politico o di presentarsi alle riunioni pro o contro Kais Saied. E se oggi compare al fianco degli avversari più accaniti del Presidente della Repubblica, esprime finalmente la sua rabbia nei confronti dell’inquilino del Palazzo di Cartagine, che lo ha insultato trasmettendo un videoclip il 2 agosto 2021 sulla pagina Facebook. Alla Presidenza della Repubblica, dove lamentava l’impossibilità di contattare in quel momento telefonicamente il Ministro dell’Economia, delle Finanze e del Sostegno agli Investimenti. Era in vacanza in Italia, come mostrava un video diffuso all’epoca sui social network. Questo è anche il motivo del licenziamento di Mr. Cooley senza sparare un colpo e della sua sostituzione con Siham Boughediri Nemesia.

Diffamazione e diffusione di notizie false

“Non ha risposto al telefono costantemente spento (…), una situazione simile a quanto accaduto durante il viaggio di Mustafa Khaznadar con il tesoro dello Stato”., che ha giustificato il presidente Said, additando un triste episodio della storia della Tunisia avvenuto poco prima dell’istituzione del protettorato francese nel 1881. Il confronto tra i due uomini non solo è del tutto fuori luogo, ma include una grave accusa di corruzione, abuso di beni aziendali e furto nelle casse dello stato che troverà Il presidente è senza dubbio difficile da dimostrare con prove. Sono ancora contento che il signor Cooley, ferito e arrabbiato, non abbia visto la necessità di sporgere denuncia contro il Presidente della Repubblica per diffamazione, diffusione di notizie false e richiesta di risarcimento.

Si può apprezzare che il Presidente della Repubblica, se nel merito ha avuto ragione, riferendosi alla leggerezza con cui il Supremo Ministro dell’Economia ha esercitato le sue funzioni, non ha saputo invece metterle anche nella forma , chiaramente convincente la linea, perché l’accusa “Fuga dall’erario”, che è stato brutalmente licenziato, è stato altrettanto ingiusto quanto imbarazzante. E non è umiliando i suoi ministri in questo modo frivolo, che non si addice a un presidente della repubblica, che si migliora la gestione del Paese. esattamente il contrario…

Con le sue gaffe seriali, il presidente Said non migliora la sua immagine. Distorce anche lo stato dello Stato che dovrebbe incarnare e, soprattutto, ingrossa le fila dei suoi critici, che oggi hanno buone ragioni per schierarsi contro di lui.

parola presidenziale fuorviante

Ali Koli, un potente tecnocrate, ferito nella sua autostima, umiliato e arrabbiato, si trasforma sotto i nostri occhi in un attivista politico che è zelante con l’odio e che non esita a sferrare colpi bassi anche ai suoi critici.

Morale della favola: quando parla al popolo, il capo dello stato dovrebbe evitare di scatenare il suo disappunto, astenersi dall’umiliare i suoi avversari così come i suoi aiutanti e misurare il peso e l’impatto delle sue parole sul popolo. . Altrimenti le sue parole finiscono per essere fuorvianti, cadere nella volgarità e trasformarsi in lattine di caffè commerciali.

