Incontro sulla transizione agroecologica alla viticoltura martedì 12/10 a Chania

Domani, martedì (12/10) in sala conferenze mitch, Inizia il suo lavoro, il terzo consecutivo ma il primo con una presenza fisica, e una riunione dei partner di progetto «ECOVINEGOALS / ecovinegoals.adrioninterreg.eu», Cofinanziato dall’Unione Europea (Programma INTERREG VB Adriatico-Ionico ADRION) e risorse nazionali.

Il lavoro che unisce 10 partner da 6 diversi paesi dell’Adriatico e dello Ionio Si avvicina alle importanti sfide della viticoltura intensiva e si propone di incoraggiare e sostenere Trasformazione agroecologica in viticoltura.

Il team dell’azienda è guidato dall’Organizzazione per lo sviluppo della Venezia Orientale (LAG VENEZIA ORIENTALE), con partner provenienti da Italia, Provincia di Trento, Slovenia, Camera di Agricoltura e Foreste e Centro di ricerca accademico, Croazia, Agenzia per lo sviluppo rurale in Istria Ltd. Bazin and Employment Consortium, dalla Serbia, Business Development Center a Kragujevac, dal Montenegro, Bar Business Foundation e dal Comune di Bar e dalla Grecia, Mediterranean Agricultural Institute a Chania.

L’incontro darà ai partner l’opportunità di conoscere, presentare e discutere le azioni del progetto fino ad oggi, ma anche di pianificare azioni future.

Il progetto ECOVINEGOALS sostiene la transizione dalla viticoltura intensiva alla viticoltura agroambientale che sia sostenibile, produttiva e redditizia, contribuisce alla tutela della biodiversità e della qualità ambientale e incoraggia la partecipazione attiva di tutte le parti interessate ai processi partecipativi del governo locale.

Per la Grecia sono già state selezionate come aree di studio I comuni di Archanes Asterousia – Heraklion e Platanias a Chania per i quali sono previste una serie di azioni. Nell’ambito delle attività congressuali, saranno effettuate visite a vigneti e cantine nelle suddette regioni.

