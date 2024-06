Top Hat Studios condivide 6 nuovi giochi durante Guerilla Collective

Voglio solo dirti che, se sei stanco della varietà di giochi disponibili adesso, aspetta un mese. Perché ci sono un sacco di giochi fantastici all'orizzonte, come ha dimostrato oggi Top Hat Studios. Durante il recente evento di Guerilla Collective, hanno mostrato non uno, non due, ma sei titoli imminenti che stanno contribuendo a pubblicare. Ciò include platform, metroidvania, survival horror e altro ancora, e abbiamo trailer per condividerli tutti qui sotto!

Custode della cripta (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox)

Un affascinante gioco Zelda incontra Metroidvania dello sviluppatore veterano Kyle Thompson (Shippo, Isole) sulla pulizia dell'aldilà. Gioca nei panni di Plutone, un gatto dispettoso che morì e fu condannato a essere il custode degli inferi… per sempre!

Frogun Encore (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox)

Frogun ENCORE è un'incredibile espansione/sequel indipendente del gioco indipendente FROGUN! Unisciti a Renata e Jake, ormai adulti, in un viaggio intorno al mondo per impedire il ritorno di Belzebù.

Il labirinto del re demone (2025)

Un gioco survival horror in prima persona con combattimenti brutali e intensi, ambientato in un mondo ispirato al Giappone feudale. Parti per un'avventura attraverso il Labirinto del Re Demone, risolvendo enigmi e combattendo mostri terrificanti, in un'epica missione per rintracciare il demone che ha tradito il tuo padrone e ha posto fine alla sua vita.

Ova Magica (accesso anticipato a Steam)

Benvenuti a Clover Town! Fai amicizia con i blob, esplora dungeon a tema e magari incontra l'amore della tua vita in questo collezionista di creature che incontra il JRPG con una simulazione social!

Sunzai

SONZAI è un gioco di ruolo ricco di storia e di legame sociale con una serie di personaggi d'azione ed elementi JRPG. Benvenuti a Komotoshi: l'unica città al mondo dove esiste la magia. Trai forza dai tuoi amici e interagisci con gli abitanti di questa città dinamica e in continuo movimento alla luce del giorno, e sconfiggi gli spiriti maligni utilizzando una vasta gamma di armi e abilità basate su combo di notte.

Sotto l'isola

Esplora un magico mondo fantasy degli anni '90 in questo gioco di ruolo 2D! Salva la tua isola dall'affondamento e diventa un eroe nel processo. Affronta mostri, risolvi enigmi e scatena il divertimento dell'esplorazione e scopri segreti.

Questa è la situazione. Assicurati di dare un'occhiata ai trailer di queste avventure di Top Hat Studios e di parlare di ciò che ti entusiasma di più qui sotto!