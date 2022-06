The Bridgerton Chronicle: Regé-Jean Page conferma che non tornerà nella serie

Reggie Jean Page ha confermato, in un messaggio pubblicato su Instagram, che non tornerà nella serie “La Chronique des Bridgerton”, mettendo fine alle voci sul possibile ritorno del comico nei panni di Simon Bassett.

Decisione finale. In un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, Regé-Jean Page, apparso con orgoglio per le strade di Milano, in Italia, accompagnato sullo schermo dal suo ex compagno Jonathan Bailey, ha colto l’occasione per porre fine alle voci annunciate sul suo possibile ritorno ai titoli di coda della serie “The Bridgerton Chronicle”, nel ruolo di Simon Bassett duca di Hastings.

“I ragazzi sono tornati in città. (No, comunque non tornerò allo spettacolo. I media lo hanno inventato.) Ma ci siamo divertiti moltissimo con l’ottimo caffè italiano e il sole”, possiamo leggere.

Il possibile ritorno dell’attore nella serie è stato recentemente menzionato in un articolo sul sito britannico. il Soledove una fonte anonima ha suggerito che Regé-Jean Page avesse rinnovato il dialogo con la produzione della serie.

Regé-Jean è sempre stato molto chiaro sulla sua intenzione di lasciare la serie dopo la prima stagione e passare ad altri progetti. Ma recentemente c’è stato un dialogo tra lui e i capi della serie. Nulla è stato ancora ufficialmente concordato, ma restate sintonizzati .

Per i fan desiderosi di trovare l’attore sullo schermo, “The Grey Man” sarà presto mostrato su Netflix con Chris Evans, Ryan Golsing e Ana de Armas, che sarà disponibile dal 15 luglio.