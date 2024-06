Tempismo perfetto, afferma il Primo Ministro – FBC News

Il primo ministro Sitiveni Rabuka

Il primo ministro Sitiveni Rabuka ha ammesso che il momento è ideale per formare un governo di unità nazionale.

Parlando esclusivamente a FBC News, il Primo Ministro ha affermato che l’attuale clima politico è perfetto perché qualcosa del genere accada.

Ha sottolineato che la formazione di un governo di unità nazionale garantirebbe una stretta cooperazione tra i membri del Parlamento per affrontare le questioni nazionali.

Rabuka ha fatto riferimento alla Costituzione del 2013 come a una di queste questioni, tra le altre.

“È una possibilità; È un modo per garantire il coinvolgimento di tutti nelle discussioni su questioni nazionali come la costituzione, la riconciliazione nazionale e la questione della droga. Se ne deve discutere in Parlamento. Il momento è giusto, l’ambiente politico è giusto e la posizione dei membri in questo momento è ideale per poter lavorare a tutti i livelli.

[Source: Parliament of the Republic of Fiji/Facebook]

FBC News ha chiesto al Primo Ministro se prenderebbe in considerazione l'idea di assegnare incarichi ministeriali ad alcuni attuali parlamentari dell'opposizione quando si formerà un governo di unità nazionale, cosa che Rabuka ritiene possibile.

Il Primo Ministro ha sottolineato che, nonostante gli scenari, tutti gli attuali parlamentari dovranno comunque mettersi alla prova.

Se ciò accadrà, tutti dovranno dimostrare di meritare un portafoglio ministeriale. Certo, sì, sì, non è una cosa scontata; Sarà la persona più adatta per il lavoro, quindi alcuni potrebbero sentirsi a disagio in questo momento.

Rabuka ha anche ammesso che i membri del Primo Parlamento delle Fiji stavano discutendo la questione in privato senza informarlo.

Nel frattempo, tutti i membri del Primo Parlamento delle Fiji manterranno i loro seggi in Parlamento in seguito alla decisione presa ieri dal Presidente del Parlamento Ratu Naikama Lalapalavu.

Tuttavia, il futuro del partito rimane in dubbio, perché nonostante importanti membri fondatori abbandonino la nave, Fiji First deve ancora presentare la sua costituzione entro il 28 di questo mese o rischia la cancellazione.