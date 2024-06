Svizzera – Italia: Nati per il prestigio, ma anche per il grande montepremi

Il montepremi di Euro 2024 ammonta a 331 milioni di euro e serve alle finanze della Federcalcio svizzera (ASF). Questo è già garantito per ottenere 12,75 milioni di euro.

I giocatori Nati riceveranno un bonus dopo essersi qualificati per gli ottavi di finale. Imago/Colbert Press

La distribuzione di questa manna all'AFC è la seguente: 9,25 milioni di euro di bonus d'ingresso, 2 milioni di euro di bonus partita durante la fase a gironi (1 milione di euro per una vittoria e 500.000 euro per un pareggio) più un bonus di 1,5 milioni di euro per qualificazione alla fase a gironi. 16.

La sfida degli ottavi di finale di sabato a Berlino contro l'Italia “varrà” un bonus aggiuntivo di 2,5 milioni di euro. L'ASF ha inoltre precisato che i giocatori non riceveranno il bonus minimo individuale in caso di eliminazione dalla fase a gironi. Ma non ha voluto fare riferimento all'importo dato ai giocatori dopo la qualificazione agli ottavi.

