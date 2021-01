Superstudio: una mostra per scoprire un movimento di punta del design italiano

Nutriti della bellezza di un’opera, prenditi il ​​tempo per entrare nel mondo di un artista, fermati su un dettaglio, lasciati muovere da una curva, da una frase… Per riscoprire il piacere di un museo – quasi vuoto come bonus -, vai a Bruxelles. Nella capitale belga, CIVA, un centro d’arte dedicato all’architettura, all’urbanistica e al paesaggio, ci immerge nella storia di Superstudio.

Lampada Passiflora di Superstudio (1966-1967). © Centre Pompidou

Sconosciuto al grande pubblico, questo movimento architettonico è stato uno di quelli che hanno portato l’Italia verso la modernità. Lontano da un pensiero congelato, questo gruppo di architetti si è costantemente evoluto lungo una traiettoria segnata dalle loro esperienze e dai loro diversi punti di vista, in un periodo che ha esso stesso incoraggiato il movimento perpetuo. Molto critici all’inizio della loro avventura, i suoi membri introdussero gradualmente sempre più poesia nel loro lavoro, ad esempio con le lampade. Fiore della passione, da vedere nella stanza 2.

Superstudio, una visione universale dell’architettura

Battezzato “Migrations”, l’esposizione di Bruxelles riflette come Superstudio sia diventato parte della cultura pop del XX secolo. Il movimento è nato quando giovani studenti di architettura si sono incontrati a Firenze nel 1963 e hanno deciso di infondere questa disciplina, un po ‘conservatrice nel fermento culturale degli swinging anni Sessanta: musica, letteratura … Superstudio si nutre anche del suo interesse per le culture extra. -western al fine di fornire una visione universale dell’architettura.

Montaggio Il monumento continuo (1969–1970). © Centre Pompidou

È questa globalizzazione che Superstudio sintetizzerà nei suoi progetti architettonici di ville e locali notturni del 1968. Ma ciò che renderà Superstudio noto al grande pubblico, sono soprattutto i fotomontaggi la cui forza plastica quasi pubblicitaria è evidente nelle opere originali qui esposte, come testimoni lucidi di quel tempo. Questi antenati di Photoshop hanno saputo giocare con le immagini e possiamo finalmente avvicinarci a questa produzione iconografica sui muri del CIVA.

Misura, un motivo che è entrato nella storia del design

Troviamo in questi montaggi lo schema a griglia infinita che evidenzia una serie di paesaggi archetipici. Successivamente, a cavallo degli anni Settanta, Superstudio sviluppa l’ultra razionale collezione di mobili “Misura”, esposta nella sala del museo e nella sala “Sistema di flusso”, sotto forma di un paesaggio grafico composto da una serie di sedute e tavoli che sono entrati nella storia del design.

Collezione di mobili “Misura” (1969–1972), visita primaverile allo showroom (con Angiolino e Gino Lepri), 1970. Filottrano

Mentre le mostre di design sono spesso criticate non permettere mai ai visitatori di sperimentare le mostre, al piano di sopra, il museo ha avuto la brillante idea di offrire un salotto costituito dalla collezione “Sofo” progettato da Superstudio. Originariamente curato da Poltronova e ora ripubblicato, puoi sederti lì, riposare e digerire questa ricca mostra.

Tematico e cronologico, l’impiccagione proposta dalla giovane curatrice Emmanuelle Chiappone-Piriou con lo specialista Cédric Libert riesamina i suoi pezzi dai ricchissimi archivi del Centre Pompidou, e mostra con finezza le ambiguità di questo gruppo di cui non sappiamo veramente se critica o accompagna il suo tempo . I curatori sono anche riusciti a combinare aspetti teorici e concettuali con le opere costruite di questo gruppo che influenzeranno notevolmente grandi nomi come Bernard Tschumi o Rem Koolhaas …

> Migrazioni. Fino al 16 maggio al CIVA. 55, rue de l’Ermitage, 1050 Bruxelles. Telefono. : +32 2 642 24 50. Catalogo, 40 €.

> E per chi non può recarsi a Bruxelles, la Civa ha messo insieme un video molto completo: