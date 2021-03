Sophia Korma, leader dello spettacolo del 25 marzo – Start Media Corfu TV

I presentatori dello spettacolo del 25 marzo, Nikos Eliagas e Sofia Korma, “hanno rubato” le luci della ribalta.

Sophia Korma, di Kalamata, ha studiato all’ASOEE e lavora presso il Dipartimento delle Informazioni del Ministero della Difesa Nazionale.

Il 31enne inizia a ospitare “With Virtue and Courage” sulla televisione di stato.

Come ha affermato, è stata audace e felice di recitare in una regione dominata dagli uomini almeno fino a poco tempo fa, e oggi si sente molto entusiasta di presentare con Nikos Aliagas una presentazione così importante come questo bicentenario della rivoluzione greca.

Oltre ad essere una donna bella e riconoscibile, è graziosa e in forma.

Sembra che anche il presidente Jameel sia un fan dei viaggi.

Ha travisato lo spettacolo

Mentre descriveva lo spettacolo, anche Sophia Korma è rimasta scioccata.

Durante la formazione di quattro F-16 dell’aeronautica americana in arrivo dalla base NATO di Aviano, in Italia, ha detto che stiamo assistendo a una “formazione statunitense con il Rafale”, mentre il Rafale viene prodotto in Francia.

in.gr